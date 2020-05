Deux femmes ont mis au point Xgerminator, un tunnel stérilisateur UV pour les tapis de caisse des épiceries. Un produit innovant en temps d’épidémie de Coronavirus. Explications…

Des tests ont montré que les rayons ultraviolets sont efficaces pour lutter contre le Coronavirus. La lumière, invisible à l’œil humain, peut, en effet, détruire l’ADN des virus dont celui du COVID-19 ne leur permettant pas de se reproduire. Il existe désormais différents modèles de stérilisateurs UV utilisant cette technique notamment pour désinfecter les appareils électroniques comme les smartphones. Aussi, deux Canadiennes ont eu l’idée de créer Xgerminator, un tunnel à rayons ultraviolets pour désinfecter les produits après leur passage en caisse et ainsi s’épargner de la corvée de désinfection manuelle.

Le tunnel à ultraviolet pour le tapis de caisse d’épicerie

Deux femmes originaires de Toronto, inquiètes de que leur sœur enceinte soit contaminée en touchant des produits en provenance de l’épicerie passaient beaucoup de temps à tout désinfecter leurs achats manuellement, se posant la question de l’efficacité de cette technique. Ayant eu vent des stérilisateurs à ultraviolet et de leur efficacité pour désinfecter des appareils électroniques face au Coronavirus, elles ont imaginé Xgerminator, un tunnel à UV désinfectant les produits directement lors du passage en caisse au supermarché.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, le prototype Xgerminator est un tunnel placé sur le tapis de caisse de l’épicerie. Après que la caissière ait scanné l’article, elle le pose sur le tapis et ce dernier passe dans le tunnel ou il est bombardé de rayons ultraviolets tueurs de virus et de bactéries. À la sortie, le client peut se saisir du produit en toute sécurité et le placer dans son sac.

Bientôt un Xgerminator plus adapté

La machine Xgerminator que vous pouvez voir en photo n’est qu’un prototype qui a été testé avec succès pendant une journée dans une épicerie de Summerhill au Canada. Le prototype est actuellement trop grand et trop puissant pour être utilisé en routine. Il est aussi jugé trop cher (entre 40.000 et 50.000 dollars canadiens soit entre 26.250 et 32.810 euros). Aussi, les deux jeunes entrepreneuses travaillent sur un autre modèle beaucoup plus adapté aux caisses d’épiceries et moins cher.

Les deux femmes indiquent que la production des nouveaux modèles de Xgerminator débutera d’ici 90 jours. Elles ne peuvent toutefois pas donner une idée du prix final. Notez que les rayons ultraviolets sont nocifs pour l’homme. Les deux Canadiennes assurent toutefois que « La machine a été construite de manière à éviter toute fuite. Il n’y a aucun mal pour quiconque autour de la machine ».

Via