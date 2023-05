Cet été, la planche de surf volante vous fait dire adieu à la gravité : surfez dans les airs

L’entreprise américaine PLX Devices, connue pour vendre des instruments de mesures a décidé de diversifier son offre, et de quelle manière. La société s’est lancée dans la conception d’une planche de surf baptisée XFoil, et qui vous offrira la possibilité de surfer au-dessus de l’eau.

Dans Retour vers le futur 2, Marty McFly découvre l’HoverBoard, ce skateboard volant permettant de se déplacer à toute allure dans les milieux urbains. En tentant d’échapper à ses ennemis, il se retrouve à utiliser son HoverBoard sur l’eau et découvre que celui-ci ne fonctionne pas sur cette surface. Pas de bol pour Marty qui aurait eu plus de chance s’il s’était servi du XFoil développé par PLX Devices.

Starter Pack : Marty McFly apprend que l’HoverBoard ne fonctionne pas sur l’eau.

XFoil, une planche de surf mais aussi de paddle

Concrètement, le XFoil se présente sous la forme d’une planche de surf électrique en fibre de carbone qui a la possibilité de glisser à la surface d’eau, mais aussi de voler au-dessus de l’eau, de quelques dizaines de centimètres.

Cet engin est doté d’un système d’ailes composées de carbone, appelées foils, initialement séparé de la planche. Cette dernière mesure 169 centimètres de long et possède un moteur à hélice. Ce système de propulsion a la particularité d’être escamotable afin que la planche puisse être utilisée de trois manières différentes :

Pour le surf classique . La planche est alors utilisée sans aucun artifice, uniquement pour faire du surf de manière conventionnelle.

. La planche est alors utilisée sans aucun artifice, uniquement pour faire du surf de manière conventionnelle. Pour surfer au-dessus de la surface de l’eau . Il vous suffira d’ajouter sur votre planche, un système de foils qu’il suffira de clipser au niveau de l’encoche prévue à cet effet.

. Il vous suffira d’ajouter sur votre planche, un système de foils qu’il suffira de clipser au niveau de l’encoche prévue à cet effet. Pour faire du stand-up paddle, au-dessus de la surface de l’eau. De la même manière que pour le surf volant, il vous suffira de modifier le positionnement de l’hélice.

Grâce au foil démontable et à l’hélice en kit, l’XFoil est une planche trois en un.

C’est bien évidemment grâce à son système composé de deux foils et d’un moteur à hélice que le XFoil permet de parcourir les flots en volant. Avant toute chose, il vous sera nécessaire d’avoir en main le Smart Controller. Ce petit objet – se présentant sous la forme d’un joystick – vous permettra de contrôler la planche en un instant. Il fonctionne à l’aide du Bluetooth et dispose d’un écran OLED fournissant un maximum d’informations : vitesse, niveau de batterie, etc.

Une fois en main, il vous suffit de vous jeter à l’eau. Placez votre planche dans l’étendue d’eau que vous souhaitez parcourir. Il vous faudra vous placer sur la planche à plat ventre, comme le font tous les surfeurs. À partir de là, vous pourrez ensuite vous agenouiller, vous accroupir puis vous relever afin de profiter de la planche au maximum.

De belles caractéristiques pour cette planche 3 en 1

Si vous décidez d’acquérir l’XFoil de PLX Devices, sachez que le moteur de cette planche possède une puissance de 6 000 Watts, soit l’équivalent de 8 chevaux. Il vous permettra de naviguer sur et au-dessus des flots à une vitesse maximale de 50 km/h. La batterie incluse dans la planche de surf permet d’avoir une autonomie de 75 minutes, mais il est possible de changer la batterie pour augmenter le temps d’utilisation jusqu’à 2 heures maximum.

Sur Indiegogo, PLX Devices a réussi à récolter près de 1,8 million d’euros afin de lancer la production et la future commercialisation de son produit. La planche se décline sous deux formes :

Le XFoil Standard qui comprend le système de foil qu’il n’est pas possible de retirer afin de transformer l’appareil en planche de surf. S’il est vendu au prix de 9 100 euros , une vente anticipée permet de l’acquérir pour 3 460 euros . Contrairement au modèle au-dessus, la planche est faite de fibre de verre , et la puissance du moteur est réduite à 3 000W .

qui comprend le système de foil qu’il n’est pas possible de retirer afin de transformer l’appareil en planche de surf. , une vente anticipée permet de l’acquérir pour . Contrairement au modèle au-dessus, la planche est faite de , et la puissance du moteur . Le XFoil Sport qui permet de transformer son produit en planche de surf, en planche de paddle ou en surf volant selon ses envies. Vendue initialement au prix de 12 700 euros, la vente anticipée permet de l’acheter au prix de 4 200 euros. Elle possède toutes les caractéristiques évoquées précédemment.

La commercialisation grand public de ce produit est prévue pour la fin de l’année 2023 et devrait permettre à tous ceux qui le souhaitent de rider au-dessus de l’eau au cours de l’été 2024.