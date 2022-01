Pour les Xbox Series X et S, la fête est finie sur l’émulation en Dev Mode

Il suffisait jusque là d’avoir un compte développeur pour pouvoir profiter d’une tonne d’émulateurs sur Xbox Series X et Series S. Mais Microsoft commence à fermer ces comptes un par un, faute de n’avoir rien publié sur le store.

C’est une règle classique de l’informatique : n’importe quel usage sera forcément détourné de sa fonction première. C’est après tout ce qui fait le sel du développement : n’importe quel développeur avec une idée en tête peut normalement la mettre en place. Lorsque Microsoft a annoncé que n’importe qui pouvait convertir sa Xbox Series X ou Series S en Dev Mode pour développer un jeu n’importe où, la scène émulation s’est naturellement engouffrée dans la brèche rapidement. Mais la récréation est désormais terminée.

À voir aussi : PlayStation aurait bientôt son propre Game Pass

Fin de l’émulation via Dev Mode pour les Xbox Series X/S

XDA Developers rapporte en effet que Microsoft a commencé à fermer les comptes Dev Mode créés de la sorte, faute du fait qu’ils n’ont aucune présence sur le Microsoft Store depuis leur création. Ils en ont naturellement tout à fait le droit, et ce même si la création du compte réclamait de payer une vingtaine d’euros. Au bout, il s’agit d’un détournement de l’utilité première de la création d’un compte développeur, et les conditions générales d’utilisation stipulent bien que l’entreprise se réserve le droit de fermer des comptes librement si certaines conditions ne sont pas remplies.

Aussi, notez bien que si vous profitez de l’émulation sur votre Xbox Series X ou Series S de la sorte, votre compte développeur sera très certainement bientôt fermé automatiquement. Sauf si bien sûr vous publiez une application sur le Microsoft Store, ce qui n’est pas vraiment à la portée de la majorité des personnes ayant utilisés cette feinte pour jouer à la Wii et la GameCube sur leurs Xbox.

À voir aussi : tout ce que l’on sait sur la Xbox Series Slim ou XS

Ceci étant dit, l’ouverture vers le Microsoft Store classique des Xbox Series X et Series S fait qu’il est aujourd’hui très simple de retrouver Retroarch et consorts sur ses consoles. Et ce sans même avoir besoin du whitelist, comme ce fut le cas un temps. Mais là encore, la situation pourrait être un brin temporaire. Les compétiteurs de Xbox, Sony et Nintendo, chercheront sûrement bien vite à toucher mot à leur confrère face aux émulateurs Super Nintendo, Wii, PSP ou encore PS1 disponibles très facilement sur les consoles Microsoft. Et on voit mal Phil Spencer défendre cette zone toujours très grise d’internet.