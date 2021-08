Xbox Series Slim ou XS : date de sortie, rumeurs, design, prix et infos

Quelle sera la prochaine console de salon de Microsoft ? Alors que les derniers modèles ont été lancés en fin d’année 2020, la suite est déjà dans les cartons du côté de la firme de Richmond. Mais que sait-on vraiment ? Infos, dates de sorties, prix… On fait le point pour vous sur une possible Xbox Serie Slim ou XS.

Deux machines sont sorties en même temps du côté de Microsoft ces derniers mois. D’un côté, la Xbox Series X, une console de jeux-vidéo surpuissante, la plus puissante du marché et qui remplace la Xbox One et la précédente Xbox 360, mais aussi vendue à un prix très élevé. De l’autre, la Xbox Series S, un modèle intermédiaire, qui mise sur la 2K et permet de profiter des dernières technologies, tout en faisant l’impasse sur le lecteur de disque. Quelle sera la suite ? Quelle sera la prochaine console de jeux Xbox ? Deux noms reviennent avec insistance, Xbox Series Slim ou XS.

Xbox XS : une rumeur qui revient avec insistance

Tout commence le 11 septembre 2020. A l’époque, on apprend enfin la date de sortie et le prix officiel des Xbox Series X et Xbox Series S. Cependant les forums s’emballent autour de l’annonce d’un 3e modèle qui serait en préparation du côté de Microsoft. Au programme, une machine avec la fiche technique de la Xbox Series X mais sans lecteur de disque et pourrait constituer un compromis financier entre les deux machines. Surtout, une ressemblance évidente avec l’offre de Sony et sa PS5 Digital Edition ou bien encore la PlayStation 5 slim.

A l’époque surnommée Xbox Series V, cette machine ne s’est jamais officiellement confirmée mais il pourrait en fait s’agir du projet désormais nommée Xbox Series XS. D’un point de vue du nom, on parlerait là d’une version Small (le S est utilisé ainsi dans le monde high-tech, de la version X. Or, le 29 décembre dernier, Microsoft a effectivement déposé une marque au nom de la Xbox Series XS.

Une marque déposée par précaution ?

Cette marque a-t-elle été déposée avec des ambitions financières ou bien en réaction aux rumeurs ? C’est là que se trouve la vraie question aujourd’hui. Certains n’hésitent pas à imaginer que Microsoft a réservé le nom de Xbox Series XS simplement pour protéger la marque. Cependant, d’autres veulent y voir un signe que ce nouveau modèle de console pourrait effectivement être commercialisé dans les prochains mois.

Quel design pour la Xbox Series XS ?

Comme son nom l’indique, cette nouvelle console devrait donc très probablement être plus petite que la Xbox Series X. L’idée serait donc de proposer une machine moins imposante, ce qui semble une évidence, mais probablement sans lecteur de disque afin de faire aussi des économies à la fabrication.

Quel prix pour les consoles Xbox Series XS ou Slim ?

Pour rappel, à l’heure actuelle, la Xbox Series X est vendue au prix de 499,99 euros alors que la Xbox Series S est vendue à 299,99 €. En clair, un modèle haut de gamme et l’autre plus abordable. Selon les différents spécialistes qui se sont penchés sur le sujet ces derniers mois, une console intermédiaire devrait aussi être vendue à un prix situé entre ces deux-là, très probablement à 399,99 €.

Quelle date de sortie pour la prochaine console Xbox ?

Pour l’instant, il est encore difficile de se projeter à moyen ou même long terme. On peut bien sûr continuer à espérer qu’une nouvelle console soit mise en vente par Microsoft dans les prochains mois, qu’il s’agisse de la Xbox Series Slim ou pas. Mais, dans tous les cas, l’entreprise qui rivalise avec Sony devrait proposer à la vente un nouveau modèle dans les prochaines années. Il est probable que la prochaine console soit avant tout une version épurée de celles qui existent à l’heure actuelle. Puis, on trouvera la prochaine génération de console. Si on suit le timing de la marque, cela devrait être en 2023 ou 2024.

La principale question est donc de savoir à quel moment Microsoft décidera de lancer une version digitale de sa console premium. Il s’agit aujourd’hui très largement d’une tendance qui semble être dominante sur le marché du jeu vidéo et l’entreprise ne saurait y échapper très longtemps. Le patron de la branche Xbox chez Microsoft l’a lui-même répété, les consoles ne sont pas mortes, mais elles vont s’adapter aux nouvelles tendances.

Une nouvelle Xbox plus tard…

« En ce qui concerne le matériel futur, je pense effectivement que nous aurons d’autres consoles plus tard. Tout comme dans la vidéo ou la musique, le streaming n’a pas coupé l’innovation hardware. Je pense que c’est ce que nous allons voir et c’est vraiment ce que nous prévoyons. »

La pénurie de puces et plus largement de certaines matières premières pourrait aussi bousculer les plans si l’idée est vraiment de sortir une nouvelle console dès cette année. Certains joueurs ont déjà du mal à trouver un exemplaire des deux premiers modèles.

Affaire à suivre chez Microsoft…