Xbox Series S et X : jusqu’à -160€ sur les consoles Microsoft, l’offre Fnac ultime de fin d’année

Alors que la Fnac vous proposez de belles remises jusqu’à Noël, l’enseigne continue de vous régaler avec des offres sur les consoles Xbox Series jusqu’à l’écoulement des stocks sur le site et en magasin !

Offrez-vous l’ultime promotion sur la console phare de Microsoft juste après les fêtes. La Fnac casse les prix vous permettant de bénéficier d’une réduction significative pouvant aller jusqu’à 160€ et des packs avantageux incluant la console et un jeu.

Consoles Xbox Series sur la Fnac : des offres consoles jusqu’à -29%

Des promos à la pelle sur les consoles Xbox Series en veux-tu ? En voilà. La Fnac déroule le tapis rouge après Noël et vous présente deux offres pouvant aller jusqu’à -29% de réduction. Pas mal non ? Et pour tous les adhérents Fnac, vous bénéficiez d’un crédit de 10€ pour vous remercier de votre fidélité sur certains packs. Sur chaque Xbox Series X achetée vous avez également 4 mois offerts à Deezer Premium ou Famille au choix. La livraison est offerte. On vous détaille toutes les offres.

Comment profiter de l’offre sur les packs consoles Xbox Series ? PROMO SPÉCIALE sur la Fnac Voir l’offre

Détails sur les offres Xbox Series :

-29% sur la Console Microsoft Xbox Series X Noir : la toute nouvelle Xbox de dernière génération, la plus puissante et rapide jamais créée, équipée d’un lecteur Blu-ray 4K et d’un disque dur SSD de 1 To , offrant une expérience en 4K/8K HDR exceptionnelle. Elle est au prix imbattable de 389,99€ au lieu de 549,99€ . Sur ce pack, la Fnac va encore plus loin. Si vous êtes adhérent, vous avez 10€ supplémentaires offerts. La console vous revient donc à 379,99€ .

N’oubliez pas les offres sont valables jusqu’à écoulement des stocks ! C’est le moment ou jamais de vous offrir ou d’offrir la console avec les étrennes de mamie !

Les consoles Xbox Series, ça vaut vraiment le coup ?

Console puissante nouvelle génération

Les Xbox Series X et Series S sont conçues avec une technologie de pointe, offrant des performances graphiques et de traitement exceptionnelles pour une expérience de jeu immersive.

Console silencieuse

La conception des Xbox Series intègre des fonctionnalités pour minimiser le bruit de la console pendant le jeu, assurant ainsi une expérience de jeu fluide et silencieuse.

Xbox Game Pass

L’abonnement Xbox Game Pass offre un accès à une bibliothèque étendue de jeux, y compris de nouveaux titres dès leur sortie.

Accessoires innovants

Les accessoires Xbox, tels que la manette sans fil Xbox, sont conçus pour offrir une expérience de jeu confortable et immersive.

Les plus Graphisme,

Catalogue de jeu,

Immersive,

Manettes. Les moins RAS.

N’oubliez pas l’offre sur les packs Xbox Series n’est valable qu‘un certain temps, profitez de l’offre directement sur le site de la Fnac et faites vous un joli cadeau de fin d’année à prix raisonnable !