Microsoft préparerait une nouvelle console : XBOX tente de concurrencer la Switch 2 et la PS5 Pro ?

Selon des rumeurs, Microsoft s’apprêterait à lancer une nouvelle console en 2025. On vous explique ici ce qu’elle a de plus (ou de moins) que la XBOX Series X.

Alors que tout le monde a les yeux rivés sur les annonces entourant la Nintendo Switch 2, la PS5 Pro, voir la PS6 : Microsoft se fraye un chemin parmi les leaks pour exposer une probable nouvelle XBOX. La rumeur nous vient de Nick “Shpeshal” Baker, créateur du site XboxEra, qui expliquait dans son podcast que le géant américain pourrait lancer une console dénuée de lecteur de disque ! Mais faut-il croire à cette rumeur ?

Le coût et les pénuries de matériaux

Une des raisons évidentes qui pousse probablement Microsoft à envisager une nouvelle console sans lecteur de disque est la pénurie des matériaux et le coût d’un tel lecteur. Il ne vous aura pas échappé que durant quasiment 2 ans la PS5 était en rupture de stock et les modèles qui sortaient au compte-goutte étaient bien souvent les éditions digitales…

La raison est simple : mettre un lecteur de disque dans la console consomme plus de ressources, ce qui coûte plus cher et se répercute soit sur le bénéfice de la société, soit sur le portefeuille des clients.

Cette nouvelle console 100% dématérialisée serait alors l’opportunité pour Microsoft de se placer sur une gamme de console moins onéreuse.

Une mise en avant du Game Pass

XBOX a largement séduit les gamers d’aujourd’hui avec son Game Pass. Microsoft enregistrerait quasiment 30 millions d’abonnés mensuels pour son offre de jeux en ligne.

Pour celles et ceux qui ne sauraient absolument pas de quoi il s’agit, le Game Pass est un abonnement qui permet d’avoir accès à un catalogue de jeux en ligne, de les télécharger et d’y avoir accès le temps de l’abonnement.

Il faut dire que la firme américaine a su s’emparer plus rapidement que les concurrents d’une offre dans l’air du temps : seul Steam semble être un véritable concurrent au Game Pass – le PlayStation Plus étant loin (très loin) de proposer autant de jeux.

Une console 100% dématérialisée mettrait alors encore plus en exergue le Game Pass et pourrait en booster le nombre d’abonnements.

Les abonnements Game Pass si la console sortait réellement.

Une décision évidente face à la mort du support physique

L’engouement autour des offres de jeux dématérialisés va de pair avec un désintérêt progressif pour le support physique. Resetera publiait, en mai 2022, une statistique affolante sur les ventes de jeux-vidéos au format physique chez Sony.

On y apprend notamment qu’en 2021, seulement 20% des jeux vendus étaient sur un support physique, et à voir la tendance qui se dégage depuis presque 10 ans : il paraît alors non seulement évident de proposer une console uniquement dédiée au dématérialisé, mais la question de ne plus créer d’appareil avec un lecteur de disque pourrait également se poser.

Dans un autre domaine, on apprenait par exemple que Disney n’allait plus vendre de films en DVD/blu-ray en Australie. Une décision qui fait suite aux ventes de plus en plus faible sur ce territoire et qui pourrait bien s’étendre au reste du monde, car *spoiler* : les ventes de DVD/blu-ray sont en chute libre partout…

Le potentiel choix de Microsoft serait donc un découlement logique qui allierait à la fois la grande force de l’offre vidéoludique de la marque (le Game Pass) et une lecture pragmatique du marché actuel.