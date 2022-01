Xbox Game Pass : tout ce qu’il faut savoir sur le Netflix du jeu vidéo

Il s’agit sans doute du catalogue de jeux par abonnement le plus populaire auprès des joueurs avec plus de 20 millions d’utilisateurs. D’abord lancé sur Xbox en 2017, le Game Pass s’est étendu au PC, au Mac et aux smartphone trois ans plus tard. Que retenir de ce service en 2021 ?

Disponible depuis un an sur PC, le Xbox Game Pass débarque sur un marché où d’autres acteurs proposent une chose similaire. On retrouve par exemple des services de cloud gaming comme Google Stadia, Amazon Luna ou encore Nvidia Geforce Now. Notons que le premier rencontre d’importantes difficultés actuellement et que le second n’est disponible qu’aux États-Unis. EA et Ubisoft proposent eux aussi un abonnement, mais cette fois pour télécharger et jouer à un catalogue de jeux hétéroclites depuis sa propre machine. Précisons que pour celui d’EA, sa formule la moins chère est incluse dans le Xbox Game Pass. Pour finir, Sony propose également un abonnement, le PlayStation Now. En parallèle, la firme japonaise travaillerait sur une nouvelle version du PlayStation Plus dans le but de concurrencer Xbox. Hormis celui de nos amis nippons, aucun autre abonnement que le Game Pass ne propose à la fois du cloud gaming et un catalogue de jeux à télécharger.

Le Xbox GamePass en bref c’est quoi ?

Le principe ? Simple comme bonjour ! Vous souscrivez à un abonnement mensuel ou annuel et en échange, vous êtes libre de télécharger et de jouer en illimité à plus d’une centaine de jeux. Au lieu de payer chaque jeu au prix fort ou de guetter les soldes Steam, Xbox offre une solution pour jouer sans se ruiner. Précisons que le catalogue du Xbox Game Pass évolue régulièrement. Des jeux y sont ajoutés très régulièrement et d’autres s’en vont. Étant donné que vous ne possédez pas les jeux, certains peuvent vous filer entre les pattes si leurs exploitations sur Game Pass arrivent à son terme. Et ce même si vous n’avez pas fini d’en profiter : GTA V a par exemple été retiré au mois d’août 2021.

Le menu du Game Pass est particulièrement clair et lisible. Grâce aux rubriques « Ajouts récents », « Les plus populaires », « Bientôt disponible ou encore “Bientôt abandonné”, on a rapidement un aperçu des possibilités qui s’offrent à nous.

À quoi on peut jouer ?

Ce catalogue particulièrement fourni propose à la fois des licence bien connues et des titres indépendants. Citons entre autres Enter the Gungeon, Hollow Knight ou Deadcells. Des éditeurs prestigieux sont bien sûr à l’honneur comme Bethesda Softworks et ses franchises The Elder Scrolls, Fallout et Doom. On y trouve également toute la série de jeux Halo et une bonne partie de la saga Battlefield. Les jeux issus de Microsoft Game Studios et Xbox Game Studios ne manquent pas à l’appel, puisque ces derniers sortent toujours day one dans l’abonnement, et dans toutes leurs versions : PC, console et cloud. Gardez de la place pour Forza Horizon, Sea of Thieves ou Minecraft.

Les différentes formules du Xbox Game Pass

Le joueur a le choix entre trois options :

Le Game Pass PC : pour 9,99€ par moi, le joueur a accès à une centaine de jeux en illimité sur son PC depuis l’application Xbox . Cela comprend également les ajouts au catalogue, les nouveautés Xbox Game Studios ainsi que les titres inclus dans l’abonnement EA Play. En outre, il peut essayer les derniers-nés du célèbre éditeur pendant une dizaine d’heures (Battlefield 2042, Fifa 22…).

: . Cela comprend également les ajouts au catalogue, les nouveautés Xbox Game Studios ainsi que les titres inclus dans l’abonnement EA Play. En outre, il peut essayer les derniers-nés du célèbre éditeur pendant une dizaine d’heures (Battlefield 2042, Fifa 22…). Le Game Pass console : même chose sur Xbox One et Xbox Series mais avec un catalogue légèrement différent et sans les jeux EA Play. On y retrouve par exemple les jeux exclusifs de la Xbox 360.

: même chose sur Xbox One et Xbox Series mais avec un catalogue légèrement différent et sans les jeux EA Play. On y retrouve par exemple les jeux exclusifs de la Xbox 360. Le Game Pass Ultimate : pour 12,99€, le joueur cumule les deux catalogues précédents et y ajoute celui du cloud gaming. Il peut donc jouer depuis son smartphone, sa tablette ou son MacBook par exemple. À condition d’avoir une bonne connexion à portée de main bien évidemment. Cet abonnement apporte également le Xbox Live Gold et du contenu additionnel sur certains jeux.

Chose très importante, la formule PC ne vous fait payez que 1€ pendant les trois premiers mois d’abonnement ! Difficile de ne pas voir le Game Pass comme avantageux. Quant à la version Ultimate, seul le premier mois revient à 1€.

Une offre particulièrement attrayante pour les joueurs PC

Sur ce support, on cherche particulièrement la bonne affaire ou le moyen de réduire au minimum ses dépenses. L’obtention d’un jeu passe très souvent par les soldes Steam ou les sites de ventes à bas prix comme Instant Gaming. En outre, cette débrouille passe parfois par le téléchargement illégal. Pourquoi payer cher un jeu solo quand on peut l’avoir gratuit ? Attention n’oubliez pas, c’est pas gentil d’être méchant. Au milieu de tout ça, le Xbox Game Pass apporte quelque chose. Il rend accessible financièrement un large panel de jeux qui ne figurent pas forcément parmi les plus abordables et motive une consommation vidéoludique légale.

La qualité du cloud gaming avec le Xbox Game Pass

Auparavant connu sous le nom de xCloud, celui-ci est entre autres accessible depuis une Xbox, Android, iOS et Mac. C’est d’ailleurs par ce moyen qu’on peut en bénéficier depuis iOS, car les restrictions dictées par Apple pour l’App Store ne permettent pas de faire autrement. Une fois en jeu, la définition plafonne à 1080p avec 60 images par secondes ce qui est largement suffisant. Précisons cependant que certains concurrents vont au-delà. Sur son offre la plus chère (200€ par an), Nvidia Geforce Now permet à ses utilisateurs de jouer jusqu’en 1440p à 120 fps sur PC. Les possesseurs d’une Nvidia Shield TV peuvent même grimper en 4K avec du Ray Tracing. Cette définition est également proposée par Google Stadia, mais pas sur tous les jeux sachant que son catalogue s’avère déjà très mince.

Là où le Game Pass se distingue, c’est grâce au compromis qu’il propose. Ce dernier cumule cloud gaming et accès aux jeux via un abonnement pour un prix très abordable. Si l’offre à 100€ par an de Nvidia Geforce Now paraît intéressante, notons que cet abonnement ne permet de jouer en cloud gaming qu’aux jeux que l’on possède déjà. Votre ludothèque est vide ? Et bien il faut passer à la caisse, chose que vous évite le Game Pass.

Les prérequis pour le cloud gaming avec le Xbox Game Pass

Que vous utilisiez un téléphone, une tablette ou un autre appareil, il est important que vous disposiez d’une manette. Plus précisément d’une manette approuvée par Xbox pour le Game Pass pour qu’elle soit compatible avec les jeux. En effet, ce cloud gaming marche avec des Xbox Series X donc pas de clavier souris par exemple ! Dans le cas d’un smartphone par exemple, seuls quelques jeux fonctionnent avec les contrôles tactiles. Par conséquent, ne vous passez pas d’une manette pour mobile. Ensuite, peu importe le dispositif, le cloud gaming exige une connexion internet performante. 4G, 5G, Ethernet ou Wi-Fi il vous faut du haut débit et de la stabilité dans tous les cas. Microsoft recommande d’ailleurs un minimum de 10 Mb/s. Testez votre connexion au préalable. Bien sûr, privilégiez une connexion filaire si vous le pouvez. Enfin, si vous passez par votre 4G/5G, attendez-vous à une consommation de données élevée (environ 3 Go par heures).

Pour le moment, le cloud du Game Pass ne supporte pas une utilisation sur Android TV. Des manipulations et des applications tierces sont donc nécessaires pour l’utiliser dessus. En réponse à des rumeurs, le dirigeant de Xbox Game Studios a précisé que le service n’arrivera pas sur Nintendo Switch.