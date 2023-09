XBOX Game Pass : les abonnés dépensent plus que les autres joueurs

Le XBOX Game Pass permet à de nombreux joueurs de parcourir un large catalogue de jeux pour un peu plus de 10 € par mois, une étude refait surface et prouve que cet abonnement ne créerait pas d’économies pour les joueurs : bien au contraire…

Alors que les rumeurs entourant une nouvelle XBOX se multiplient, c’est une étude parue sur eurogamer qui refait surface ces derniers temps… Il faut dire que l’orientation prise par la société (ne plus proposer de lecteur de disque) devrait booster les abonnements du XBOX Game Pass : l’occasion de faire le point sur la rentabilité d’un tel abonnement.

Les abonnés du XBOX Game Pass dépensent plus d’argents

Si Agostino Simonetta, ancien responsable du programme ID@XBOX, estimait que les abonnés du Game Pass jouaient à 40% de jeux en plus que les non-abonnés, ce sont bien les dépenses qui sont aujourd’hui pointées du doigt.

En effet, les abonnés du Game Pass dépenseraient en moyenne 20% de plus que les autres ! À l’année, ce serait environ 23 $ de plus (soit quasiment 2$ par mois).

Rare image du PDG de XBOX.

Pourquoi un tel écart de dépenses pour les abonnés du XBOX Game Pass ?

Cette différence peut s’expliquer de deux façons :

Le prix mensuel de l’abonnement : les joueurs du Game Pass ont une dépense fixe, là où les joueurs non-abonnés peuvent très bien ne rien dépenser pendant plusieurs mois et ainsi baisser la moyenne de dépenses globale.

: les joueurs du Game Pass ont une dépense fixe, là où les joueurs non-abonnés peuvent très bien ne rien dépenser pendant plusieurs mois et ainsi baisser la moyenne de dépenses globale. Plus d’achats de DLC : l’étude démontre aussi que les joueurs abonnés au Game Pass seraient plus enclin à acheter des contenus additionnels que les non-abonnés ou à s’offrir le jeu après sa période dans l’offre d’abonnement (ajoutant ainsi le prix du jeu à celui du Game Pass).

Les joueurs XBOX devant un DLC.

Une dépense plus élevée qui peut être nuancée

Comme dit précédemment, les joueurs abonnés au XBOX Game Pass jouent en moyenne à 40% de jeux en plus. On peut donc estimer que l’abonnement est rentable, si la différence de budget n’est que de 20%.

On peut également penser à tous les achats que les abonnés évitent de faire : qui n’a jamais acheté un jeu en croyant naïvement les présentations de l’E3 et s’est finalement retrouvé avec des graphismes médiocres et une jouabilité lourde ? Tester des jeux dans le Game Pass peut donc éviter certaines déconvenues…

Impossible de ne pas penser à Watch Dogs en écrivant ces lignes… Petit ange parti trop tôt.

Avec cette offre d’abonnement, XBOX a su se faire une place de choix dans l’industrie du jeu vidéo et devrait encore plus affirmer sa position grâce à l’émergence de nouvelles consoles portables (compatibles avec le Game Pass comme l’ASUS Rog Ally) et l’orientation globale des consoles qui tend progressivement vers le tout dématérialisé.