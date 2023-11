X (Twitter) : une fonctionnalité inattendue arrive bientôt sur l’application d’Elon Musk

X (Twitter) continue sa métamorphose à vitesse grand V avec l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité qui pourrait bien faire grand bruit : les appels audio et vidéo. Avec cette option, Elon Musk espère, petit à petit, transformer le réseau social en application à tout faire.

Elon Musk est connu pour sa capacité à agir très vite, parfois trop vite. Qu’il s’agisse de décisions pour ses entreprises, de déclarations sur Twitter ou dans des interviews, ces agissements agitent presque systématiquement la toile. Certains crient au génie, d’autres plaident la folie.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022 Tweet d’Elon Musk annonçant l’officialisation le rachat de Twitter

Néanmoins, il faut bien reconnaître que cette manière de faire a pour avantage d’être un catalyseur de changement, et X (anciennement Twitter) en est le parfait exemple. Depuis que le fantasque milliardaire a racheté l’application, il y a maintenant 1 an, les changements se sont multipliés et l’application se métamorphose sous nos yeux. Dernier exemple en date : les appels audio et vidéo arrivent sur l’application !

Vous pourrez maintenant passer des appels avec X

Oui, vous avez bien lu, vous pourrez bientôt utiliser X à la place de Messenger ou WhatsApp pour passer des appels audio et video. Pour l’heure, quelques utilisateurs ont pu avoir accès à cette fonctionnalité. Si la fonctionnalité ne fourmille pas de réglages divers et variés, il est tout de même possible de choisir avec qui vous pouvez interagir selon 3 niveaux distincts, à savoir :

Les personnes de votre répertoire,

Les utilisateurs X que vous suivez,

Les utilisateurs vérifiés de X.

On suppose que les personnes que vous appelez doivent également cocher les mêmes cases pour que l’appel fonctionne.

Ensuite, pour passer un appel, rien de plus simple. Rendez-vous dans la conversation que vous avez avec l’utilisateur en question, puis cliquez sur le petit téléphone situé en haut à droite de la conversation. Vous pourrez alors choisir entre appel audio et appel vidéo.

Elon Musk a indiqué, dans un tweet, qu’il s’agit d’une première version de la fonctionnalité. Il y a fort à parier qu’elle sera grandement améliorée dans les mois à venir.

Elon Musk a annoncé que la fonctionnalité serait disponible pour iOS, Android, Mac et PC. En revanche, il n’a pas été annoncé clairement si cette fonctionnalité est réservée aux membres Premium ou à tous les utilisateurs de l’application.

Un pas de géant vers la Super App

Dès le rachat de Twitter, Elon Musk avait clairement annoncé vouloir en faire une Super App (ou selon ses termes une « everything app »), un peu à l’image de WeChat, qui rend une multitude de services au quotidien pour ses utilisateurs. S’il est difficile de dire si Elon Musk va réussir son pari, force est de constater qu’il se donne les moyens d’avancer dans cette direction.

En plus de cette fonctionnalité d’appels audio et vidéo, il se pourrait bien qu’un système de paiement fasse son apparition sur l’application. Néanmoins, cette évolution de Twitter ne pourrait avoir lieu sans quelques compromis, et parmi ces compromis, on pourrait retrouver la fin de la gratuité.

La première étape a été atteinte lorsque la célèbre pastille bleue est devenue payante, mais avec une contrepartie intéressante : la possibilité de monétiser ses contenus.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022 Créer une application à tout faire a toujours été dans les plans d’Elon Musk

En revanche, des rumeurs circulent sur un possible abonnement obligatoire. Car si Elon Musk voudrait, par ce moyen, se débarrasser des bots et autres comptes inactifs, certains voient ici une atteinte à la liberté d’expression, ou du moins à la liberté de twitter.

Un premier test est déjà en cours en Nouvelle Zélande et aux Philippines. Là-bas, il faudra désormais payer 1$ par an pour pouvoir accéder à la plateforme, que l’on soit membre premium ou non.