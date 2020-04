Withings, la marque leader spécialiste des objets connectées axés santé et bien-être des personnes, se lance dans l’analyse du sommeil. Son nouveau dispositif médical Withings Sleep Analyzer détecte l’apnée du sommeil en toute simplicité chez les personnes atteintes.

Ce mardi 28 avril, Withings a dévoilé son nouvel objet de santé connectée dont l’ambition est simple : aider à détecter l’apnée du sommeil. Une pathologie encore peu connue et souvent sous-estimée (alors qu’elle touche 1 personne sur 5, dont 80% ne le savent pas) qui peut résulter en de plus graves maladies. Son système de détection a été validé par une étude clinique et contient le marquage CE médical, gage de qualité. Elle est la première solution de dépistage de l’apnée du sommeil qui ne se porte pas à même la peau. Mais qui se présente sous la forme d’un capteur pneumatique.

Présentation du nouveau capteur de sommeil Sleep Analyzer de Withings





À glisser sous son matelas, ce dispositif analyse précisément les différentes phases de vos nuits et plus. Grâce aux capteurs intégrés plusieurs paramètres sont pris en compte. Parmi eux on trouve les fréquences respiratoires, cardiaques ainsi que les mouvements et les ronflements. Ces différentes données sont ensuite analysées par des algorithmes puis visibles depuis l’application dédiée Health Mate. Il ne vous reste plus qu’à dormir, le capteur de sommeil s’occupe du reste. À votre réveil, le Withings Sleep Analyzer se synchronise directement à la Wi-Fi. Les résultats donnés apportent de précieuses indications à votre médecin dans le traitement de l’apnée du sommeil. Et l’application donne un accès privilégié à des conseils pour améliorer son sommeil et plus globalement sa santé.

Cela fait 18 mois que Withings travaille à valider le grade médical de la détection d’apnée du sommeil à domicile sans intervention de l’utilisateur. Ce sont les premiers au monde à permettre la détection d’apnée – certifié médical – chez soi. L’avancée du produit réside donc dans la nouvelle fonction médicale (logiciel). À titre exceptionnel, les utilisateurs actuels bénéficieront d’une mise à jour gratuite vers ce logiciel médical.

Withings a collaboré avec des hôpitaux dans la conception du Sleep Analyzer afin d’avoir les mesures les plus fines possibles. Le capteur s’intègre très bien dans le schéma médical pour assister au mieux les médecins. En outre, l’application apporte un véritable suivi du sommeil qui permet de motiver les patients en voyant leurs améliorations en temps réel.

L’analyse du sommeil : un secteur gagnant

La santé est un enjeu majeur pour les marques high-tech. De ce fait, les objets connectés sont en première ligne pour l’améliorer. Withings n’est pas la seule marque à s’être engouffrée dans l’analyse poussée du sommeil des consommateurs avec le Withings Sleep Analyzer. D’autres ont tenté l’expérience comme Beddit en 2019 avec un capteur de sommeil dans la même veine que celui signé Withings. Sans le côté médical de l’analyse de l’apnée du sommeil mais avec bien d’autres données regroupées elles aussi dans une application.

Quelles différences entre le Nokia Sleep / Withings Sleep (99,95€) vs Withings Sleep Analyzer (129,95€) ?

En 2018, sortait une déclinaison du capteur de sommeil de Withings sous le nom de Nokia Sleep puis Withings Sleep. Les fondamentaux étaient là : à savoir un capteur à placer sous un matelas et l’application pour y voir les données sur son sommeil. Mais sans la certification CE (et donc l’amélioration logicielle considérable) pour détecter l’apnée du sommeil. Cette mise à jour logiciel exceptionnelle sur le plan médical & logiciel se reflète dans le prix public final du produit (129,95€ contre 99,95€). Celui-ci reste abordable tout en étant le plus avancé du marché dans sa catégorie.

Les montres connectées, plus embarrassantes, ont aussi des fonctionnalités pour analyser votre sommeil. Même si bien souvent les données de ces wearables ne sont pas aussi précises qu’avec un capteur de sommeil.