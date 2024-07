La dernière montre connectée Withings est en promo pour la toute première fois

Les 16 et 17 juillet, la marque Withings arrive avec ses ventes flashs. Au programme : des remises exceptionnelles sur une sélection de produits MAIS surtout pour la toute première fois, une remise sur la ScanWatch 2 depuis sa sortie.

C’est la montre connectée dont tout le monde parle en ce moment. Withings a sorti l’année dernière sa version améliorée de la ScanWatch, une montre connectée qui se lie avec de nombreuses applications de suivi de santé et qui vous permet de suivre aux quotidiens de très nombreuses données.

ScanWatch 2 de Withings : -50€ sur la montre pour la toute première fois

S’il y a bien une chose qu’on ne peut retirer à la marque Withings c’est sa capacité à rendre leurs objets connectés design.

Certes, Withings s’adresse au marché premium, mais lorsque l’on voit ce qu’elle peut apporter, elle balaye d’un revers de bracelet toute la concurrence. Qui plus est lorsqu’elle s’octroie une petite baisse de prix. En effet, les 16 et 17 juillet, Withings vous propose les montres ScanWatch 2 42mm Black et ScanWatch 2 38mm Sand à moins de 300€. Une réduction de 50€, qui vous permet de vous offrir cette technologie pour 299,95€ au lieu de 349,95€.

La ScanWatch 2 de Withings, un modèle hybride qui sort du lot ?

Nous avons eu l’opportunité de tester la montre ScanWatch 2 et d’en constater les qualités.

Withings est une marque française déjà reconnue pour ces montres hybrides permettant de suivre votre santé. La ScanWatch 2 se démarque en introduisant :

L’électrocardiogramme (ECG) : enregistrant des données cardiaques et pouvant par la suite être analysées par un professionnel afin de déceler d’éventuelles anomalies.

(ECG) : enregistrant des données cardiaques et pouvant par la suite être analysées par un professionnel afin de déceler d’éventuelles anomalies. La mesure de l’oxygénation du sang : une mesure importante permettant d’anticiper une potentielle saturation artérielle et assurer le bon fonctionnement de vos muscles.

: une mesure importante permettant d’anticiper une potentielle saturation artérielle et assurer le bon fonctionnement de vos muscles. La surveillance de la fréquence cardiaque : qui comme son nom l’indique vous permettra de suivre l’évolution de votre rythme cardiaque.

: qui comme son nom l’indique vous permettra de suivre l’évolution de votre rythme cardiaque. La surveillance du sommeil : la montre connectée de Withings peut analyser votre sommeil et les différents cycles qui le composent.

Mais ce n’est pas tout car Withings a également ajouté un suivi des variations de la température corporelle qui permet de détecter les fluctuations de température et d’identifier précocement les symptômes d’une maladie (ou pour assurer un suivi plus précis du cycle menstruel).

Une montre élégante et ergonomique

Il faut dire que la ScanWatch 2 sort complètement du lot en matière de montre connectée. Avec son design élégant et traditionnel, il est difficile de penser qu’elle peut aussi calculer vos métriques de santé. Et pourtant !

La qualité est plus qu’irréprochable, puisque chez Withings, les finitions ne sont jamais laissées au hasard. Bracelets en cuir, silicone ou métal, couronne en acier inoxydable, vitre en verre saphir, bref côté design, cette montre a clairement de l’allure.

Tout se passe depuis la couronne

Si certaines montres concurrentes jouent la carte de l’écran tactile, ici, rien de tel : tout se joue depuis la couronne. Dès que vous souhaitez accéder à vos métriques, les aiguilles se placent automatiquement sur 10h10 pour que vous puissiez avoir une parfaite visibilité sur l’interface HealthSense créée par Withings. De là, vous pouvez naviguer comme bon vous semble sur les fonctionnalités de santé, le suivi de votre activité physique, le minuteur, le chronomètre, etc.

Attention cependant, la montre connectée ScanWatch 2 ne bénéficie pas d’une puce NFC, vous n’avez donc pas la possibilité de payer avec. Mais vous pouvez tout à fait recevoir les notifications de votre téléphone directement sur l’écran de la montre hybride.

Une montre intelligente qui prend soin de votre santé

La ScanWatch 2 vous offre une surveillance continue de votre santé, jour et nuit. Grâce à sa grande autonomie, elle peut vous accompagner pendant un mois sans recharge.

Elle est équipée de capteurs avancés pour suivre vos fonctions vitales. Elle surveille votre cœur et détecte toute anomalie dans votre état de santé. Le module TempTech24/7 mesure en permanence votre température corporelle et en détecte les variations.

En plus, vous pouvez à tout moment effectuer un enregistrement d’électrocardiogramme. La ScanWatch 2 est capable de détecter des signes de fibrillation auriculaire ainsi que d’autres troubles cardiaques. Elle dispose également d’une fonction d’oxymétrie de pouls pour mesurer votre taux d’oxygène sanguin.

Toutes vos données sont surveillées en continu, et vous recevez des notifications en cas de changement significatif de votre état de santé. La ScanWatch 2 est votre partenaire idéal pour veiller sur votre bien-être quotidien et la qualité de votre sommeil.

Une application complète et intuitive

La ScanWatch 2 se gère depuis l’application Withings disponible sur iOS et Android. Elle regorge de notes explicatives, de tutoriels et d’astuces pour optimiser l’utilisation de la montre, gérer efficacement la batterie et son stress. En ce qui concerne les données, l’application compile toutes les informations captées par la montre et offre la possibilité de synchroniser plusieurs produits de la marque afin de compléter votre profil santé.

Les plus Finitions ultra-design,

Marque française,

Autonomie plus qu’excellente,

Application Withings complète,

Mesure de l’ECG, des variations de la température corporelle en continu Les moins Connectivité limitée (pas de NFC, WiFi, 4G…).

Vous avez du 16 au 17 juillet pour retrouver une santé de fer ou faire plaisir à l’un de vos proches. Avec en prime une montre design au poignet.