Cette montre connectée Withings va remplacer l’Apple Watch sur votre liste au Père Noël

Si vous ne connaissez pas Withings alors, vous êtes à la ramasse au niveau des appareils connectés. Mais ce n’est pas grave. On est là pour rétablir tout ça et vous présenter un de leurs derniers petit bijou qui devrait faire fureur au pied du sapin.

C’est la montre connectée dont tout le monde parle en ce moment. Et ça tombe bien, nous aussi on a envie d’en parler. Withings a sorti tout récemment sa version améliorée de la ScanWatch, une montre connectée qui est capable de surveiller en permanence votre température lorsqu’elle est à votre poignet. Une denrée rare sur le marché qui devrait faire quelques heureux à Noël. Et pour le lancement, le papa Noël de Withings ramène dans sa hotte quelques petites surprises.

ScanWatch 2 de Withings : une montre achetée, un cadeau offert

S’il y a bien une chose qu’on ne peut retirer à la marque Withings c’est sa capacité à rendre leurs objets connectés design. Une montre élégante au design traditionnel qui calcule votre température, vous en avez déjà vu vous ? Parce que nous, pas vraiment.

Certes, Withings s’adresse au marché premium, mais lorsque l’on voit ce qu’elle peut apporter, elle balaye d’un revers de bracelet toute la concu ! Et pour la sortie de la ScanWatch 2, Withings vous offre un bracelet en plus. Elle est pas belle la vie ? L’offre est également valable pour la montre ScanWatchLight, le bébé de la ScanWatch 2.

Bracelet noir pour un côté plus sobre et chic, bracelet blanc et cadran rose gold pour ces dames, vous avez une ribambelle de choix qui s’offre à vous. Et point bonus, vous pourrez changer de bracelet comme bon vous semble. Pas mal, non ?

Mais l’offre ne s’arrête pas là ! Si vous souhaitez offrir cette montre à plusieurs personnes dans votre entourage ou vous faire plaisir sur différents produits de la marque, Withings vous offre une réduction de 20€ dès 400€ d’achat.

Et si vous pensiez qu’il était trop tard pour placer cette montre sous le sapin, rassurez-vous, vous avez encore le temps. Jusqu’au 19 décembre, les livraisons sont assurées d’arriver à temps pour les fêtes.

Et si vous vous y prenez vraiment à la dernière minute, là encore tout est faisable. Withings a plus d’un tour dans son sac et vous permet jusqu’au 21 décembre, grâce à la livraison express, d’avoir votre précieux à temps pour le réveillon. Belle maman, beau papa, maman ou papa ou les sportifs nés de la famille seront sûrement les plus heureux.

La ScanWatch 2 de Withings, un modèle hybride qui sort du lot ?

Withings est une marque française déjà reconnue pour ces montres hybrides permettant de suivre votre santé. La ScanWatch 2 se démarque en introduisant la surveillance de la température corporelle de l’utilisateur, une innovation pour Withings.

Cette fonctionnalité vise à détecter les fluctuations de température pour identifier précocement les symptômes d’une maladie ou pour assurer un suivi plus précis du cycle menstruel. Cet ajout s’inscrit dans la gamme complète de dispositifs médicaux de Withings, comprenant l’électrocardiogramme (ECG), la mesure de l’oxygénation du sang, ainsi que la surveillance de la fréquence cardiaque et du sommeil.

Une montre élégante et ergonomique

Il faut dire que la ScanWatch 2 sort complètement du lot en matière de montre connectée. Avec son design élégant et traditionnel, il est difficile de penser qu’elle peut aussi calculer vos métriques de santé. Et pourtant ! La qualité est plus qu’irréprochable, puisqu’il faut le dire, chez Withings, les finitions ne sont jamais laissées au hasard. Bracelets en cuir, silicone ou métal, couronne en acier inoxydable, vitre en verre saphir, bref côté design, cette montre a tout pour elle.

Tout se passe depuis la couronne rotative

Si chez la concu, on peut facilement retrouver un écran tactile, ici, rien de tel. Tout se joue depuis la couronne rotative. Dès que vous souhaitez accéder à vos métriques, les aiguilles se placent automatiquement sur 10h10 pour que vous puissiez avoir une parfaite visibilité sur l’interface HealthSense créée par Withings. De là, vous pouvez naviguer comme bon vous semble sur les fonctionnalités de santé, le suivi de votre activité physique, le minuteur, le chronomètre, etc.

Attention cependant, la montre connectée ScanWatch 2 ne bénéficie pas d’une puce NFC, vous n’avez donc pas la possibilité de payer avec. Mais vous pouvez tout à fait recevoir les notifications de votre téléphone directement sur l’écran de la montre hybride.

Une application complète et intuitive

La Scanwatch 2 se gère depuis l’application Withings disponible sur iOS et Android. Elle regorge de notes explicatives, de tutoriels et d’astuces pour optimiser l’utilisation de la montre, gérer efficacement la batterie et son stress. En ce qui concerne les données, l’application compile toutes les informations captées par la montre et offre la possibilité de synchroniser plusieurs produits de la marque afin de compléter votre profil santé.

Excusez-moi du peu, mais on n’a jamais vu une montre connectée aussi classe.

Alors convaincu ? Ah oui, parce qu’on a oublié de vous dire, elle bénéficie aussi d’une autonomie de 30 jours. Recharger les batteries régulièrement, elle ne connaît pas trop, non. Avec le chargeur fourni par Withings, votre montre connectée se recharge en un peu plus d’une heure.

Les plus Finitions ultra design,

Autonomie plus qu’excellente,

Application Withings complète,

Mesure de l’ECG, de la température jour et nuit et de bien d’autres choses. Les moins Pas de GPS (après elle ne peut pas tout faire non plus),

Produit premium.

N’oubliez pas, pour tout achat d’une montre connectée ScanWatch 2 ou de sa petite sœur la ScanWatchLight, vous avez un bracelet supplémentaire offert. Vous avez jusqu’au 21 décembre pour retrouver une santé de fer ou faire plaisir à votre proche pour Noël ! Avec en prime une montre design au poignet.