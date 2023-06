Windows 11 pourrait bien rendre WinRAR obsolète : 30 ans après, il était temps de réagir…

Durant la dernière conférence Build, Microsoft a annoncé que Windows 11 prendrait en charge les fichiers .RAR nativement : une annonce qui satisfait de nombreux utilisateurs, mais beaucoup moins WinRAR, la plus célèbre des applications de compression de fichiers.

Que ce soit pour importer un album complet après un achat en ligne ou pour voir les nombreuses vidéos de vacances de la famille envoyées sur votre boîte mail, vous avez sûrement déjà été confrontés à un fichier en .RAR. Jusqu’à maintenant, vous n’aviez pas le choix : il fallait passer par WinRAR et se battre contre le pop-up qui vous demandait d’acheter la licence. Mais cette époque est révolue, car Microsoft compte bien intégrée la prise en charge des fichiers .RAR directement à Windows 11.

C’est quoi un fichier .RAR ?

Le .RAR est l’abréviation de Roshal ARchive, c’est-à-dire le nom de l’inventeur du format Eugene Roshal et du mot… archive (aucune surprise) : ce type de format permet la compression des fichiers.

Si vous avez un ensemble de fichier à envoyer à une autre personne mais qu’ils étaient trop lourds à envoyer un-à-un, vous pourriez les rassembler dans un seul fichier .RAR pour effectuer un seul envoi de fichier compressé (et donc moins imposant).

Depuis sa création en 1993, le fichier .RAR n’était pris en compte par aucune des versions de Windows. Pour compresser ou décompresser les fichiers ayant ce format, il fallait alors passer par WinRAR : un logiciel également développé par Eugene Roshal.

WinRAR quand Windows arrive 30 ans après sur son marché.

L’intégration à Windows : la fin de WinRAR ?

La prise en compte par Windows 11 des fichiers .RAR est un véritable coup dur pour WinRAR qui ne servait – en grande partie – qu’à cela. Cependant, cette implémentation ne signifie pas pour autant que le logiciel va disparaître dans les prochains jours.

« Bien que les utilisateurs aient toujours besoin de WinRAR pour créer des fichiers RAR, ils n’en auront plus besoin pour ouvrir leurs fichiers .rar »

Pour le moment, il n’y a que l’ouverture de fichier .RAR qui sera possible avec Windows 11 : la compression devra, elle, toujours être faite via WinRAR. De plus, le logiciel a depuis pris en compte d’autres formats comme le ZIP, le 7z, gzip, et bien d’autres qui fera de WinRAR une alternative de choix aux futures fonctionnalités de Windows 11.

Enfin, WinRAR a annoncé travailler sur une « mise à niveau majeure » et espère que les internautes continueront à favoriser « un petit éditeur » plutôt que la version de Microsoft.