Windows arrive enfin sur iPhone, iPad et Mac grâce à cette nouvelle application intrigante

Microsoft vient de dévoiler sa Windows App, une application destinée à rendre accessible son système d’exploitation depuis n’importe quel appareil. Réservée, pour l’heure, aux utilisateurs de produits Apple et accessible depuis un navigateur web, cette application pourrait laisser entrevoir l’avenir de l’informatique, façon Microsoft.

À l’occasion de sa conférence Ignite, Microsoft a dévoilé une nouvelle application au nom d’une sobriété déconcertante : la Windows App. Mais derrière cette simplicité se cache une petite révolution. Cette nouvelle application, destinée, pour le moment, aux appareils fonctionnant sous iOS, MacOS, Windows et même aux navigateurs web, permet d’accéder au célèbre système d’exploitation via le cloud.

La nouvelle app Windows a des fonctionnalités alléchantes

Fonctionnant comme un véritable émulateur, cette application va ainsi permettre de faire fonctionner Windows sur un Mac, un iPad ou même un iPhone. Il sera possible de se connecter à son propre bureau à distance via le Cloud, ou encore d’ouvrir un bureau virtuel Azure, Microsoft Dev Box ou Windows 365. Et ce n’est pas tout ! L’application prend en charge plusieurs moniteurs avec des résolutions d’affichage différentes. Elle peut également gérer différents périphériques comme des imprimantes ou du stockage.

Cependant, tout le monde ne peut pas en bénéficier, du moins pour l’instant. L’application est d’ores et déjà disponible en version bêta sur le TestFlight, mais elle est réservée aux professionnels. De plus, aucune version Android n’est disponible, même si elle serait dans les tuyaux.

L’application est déjà plutôt complète et devrait faciliter le travail de nombreux professionnels

Windows repose de plus en plus sur internet

Convaincu que l’avenir de l’informatique se situe dans le cloud, Microsoft se tourne de plus en plus vers cette solution. Le service Windows 365 en est la preuve : réservé aux professionnels, il permet d’accéder, moyennant un abonnement mensuel, d’avoir accès à un PC à distance.

Il y a fort à parier que Microsoft ait pour projet, à terme, de proposer ses solutions de cloud aux particuliers autant qu’aux professionnels.