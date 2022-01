Windows 11 : un nouveau gestionnaire des tâches à thème sombre en approche

Windows 11 prépare la sortie d’un tout nouveau gestionnaire des tâches qui suit les règles de son nouveau Fluent Design et proposera un thème sombre.

Windows 11 est disponible au téléchargement et à l’installation, mais la nouvelle version de l’OS Microsoft ne semble pas tout à fait achevée. Après tout, de nombreuses fonctionnalités promises à l’annonce du système d’exploitation ne sont pas encore tout à fait présentes, comme le fait de pouvoir installer des applications Android via le Windows Store. On note aussi que certaines personnes ont eu du mal à s’habituer au nouveau « Fluent Design » développé par Microsoft, particulièrement le menu Démarrer placé au centre. Mais qu’on se le dise : l’OS est en constante évolution. Et une nouvelle évolution à venir risque de faire plaisir à énormément d’utilisateurs.

Nouveau gestionnaire des tâches au thème sombre pour Windows 11

C’est l’utilisateur Twitter XenoPanther qui l’a repéré par le biais du programme Windows Insiders, qui permet de tester (et débugger du même temps) en avant-première les prochaines mises à jour de l’OS Microsoft. Le gestionnaire des tâches, un élément plus qu’important de l’expérience Windows dès qu’il s’agit de vérifier qu’un programme se comporte correctement ou au contraire stopper un programme récalcitrant, va bientôt connaître une grande mise à jour. Celle-ci le fera passer au Fluent Design, et lui offrira un thème sombre du même temps.

Nous ne savons pas quand ce nouveau gestionnaire des tâches sera rendu disponible. Cependant, tout porte à croire qu’il devrait être déployé très rapidement. Pourquoi ? Parce que vous pouvez déjà l’activer vous-même, sans même passer par le programme Insiders. Le nouveau gestionnaire des tâches est caché au sein de Windows 11 build 22538, déjà déployé chez certains utilisateurs. Un programme comme ViveTool peut donc vous permettre de forcer son activation, même si on vous le déconseillera fortement : il n’est pas encore tout à fait prêt, et peut provoquer des instabilités sur votre système.

Entre ce nouveau gestionnaire des tâches et le nouveau design du volume système qui s’en vient, on se rend bien compte que Microsoft travaille d’arrache-pied à terminer sa première copie de Windows 11. Certains pourraient y voir le signe que l’OS est sorti trop tôt, presque en bêta, quand d’autres préfèreront y voir un signe positif de support de l’entreprise. Quoi qu’il en soit, on se dit que nous aurons toujours quelques petites choses nouvelles à découvrir au fil des mois.