Windows 11 : Microsoft va vous laisser tester des fonctionnalités expérimentales

Les membres du programme Insider sur Windows 11 auront bientôt la possibilité de tester des fonctionnalités expérimentales. Microsoft se veut être plus entreprenant et original à l’avenir, quitte à ne pas sortir ses fonctionnalités.

Le nouveau système d’exploitation Windows 11 de Microsoft n’a pas connu le meilleur démarrage, faute de quelques modifications un peu complexes à prendre en main comme le déplacement du menu Démarrer au milieu. De nombreux bugs, comme celui avec les CPU AMD, n’ont également pas aidé le développeur à convaincre les utilisateurs les plus exigeants. Mais aujourd’hui, après de nombreuses mises à jour, l’OS se stabilise et commence à voir plus grand. C’est du moins ce que l’on comprend du nouveau mouvement lancé par Microsoft aujourd’hui.

Windows 11 va être plus expérimental en 2022

Amanda Langowski, la responsable du programme Insider de Windows, a adressé une lettre ouverte à la communauté sur le site officiel de Microsoft. Dans celle-ci, un passage est particulièrement marquant :

« Les membres Insiders nous verront nous reposer toujours plus sur le channel Dev comme une manière d’incuber de nouvelles idées, travailler sur des fonctionnalités au long termes, et tester l’état de certains fonctionnalités individuelles. Dans certains cas, ces concepts ne sortiront jamais, mais en expérimentant plus, nous pourrons fournir des expériences plus raffinées et offrir des solutions Windows qui permettront à nos utilisateurs de faire toujours plus. »

Cette nouvelle arrive dans un contexte fort en modifications pour l’OS de Microsoft. Windows 11 va enfin récupérer les applications Android en février, en prime d’énormément de fonctionnalités supplémentaires comme un gestionnaire de tâches à thème sombre ou un indicateur de volume revu. Beaucoup de ces fonctionnalités ont été découvertes par des utilisateurs curieux, qui ont été chercher dans la base de registres de quoi les activer.

Cette nouvelle dynamique au sein du programme Insider, auquel vous pouvez librement vous inscrire par ailleurs, est plus qu’intéressante. On sent Microsoft avoir l’envie d’être dans une dynamique proactive, où elle pourrait tomber au hasard sur quelque chose de véritablement innovant. Le simple fait que ce soit possible donne envie de s’inscrire au programme, quitte à subir les bugs.