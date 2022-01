Windows 11 : l’intégration officielle des applications Android arrive en février

C’était l’une des annonces fortes lors de sa présentation en juin 2020 : les applications Android vont arriver sur Windows 11. La fonctionnalité se faisait encore attendre, mais Microsoft vient d’annoncer son arrivée pour le mois prochain.

Windows 11 est disponible depuis octobre, mais Microsoft semble encore peiner à offrir une version finale de son système d’exploitation. Il y a quelques jours, nous apprenions qu’un nouveau gestionnaire des tâches avec le thème sombre allait faire son arrivée, et c’est maintenant le tour des applications Android. Enfin, dira-t-on, puisque cette fonctionnalité nous a été annoncée dès les premières présentations de Windows… 10. Le projet s’appelant à l’origine Astoria nous est donc teasé depuis plus de 7 ans, mais du passé faisons table en marbre : les applications arrivent en février.

Les applications Android sur Windows 11 dès le mois prochain

En décembre nous apprenions également que Google allait déployer lui-même le Play Games sur Windows 10 et Windows 11, et il est dès à présent disponible en bêta. Ici point de partenariat avec Google, car pour développer son système d’émulation, Microsoft s’est associé à Intel et Amazon, via son Amazon App Store. Il n’est pas question non plus de Windows 10, mais en revanche la firme de Seattle ne se contentera pas seulement du Play Games. En effet Microsoft compte bien proposer tout l’Appstore Amazon, là où Google ne propose (pour le moment) uniquement que son catalogue de jeux.

Pour ce qui est de la mise à jour majeure de février, elle apportera également d’autres nouveautés. On attend notamment un nouveau Media Player et le widget météo dans la barre des tâches. Au niveau de cette barre des tâches, des améliorations seront apportées pour pouvoir couper le son d’un appel directement depuis cette dernière, mais on aurait bien aimé aussi voir un mixeur de volume plus accessible, que l’on pourrait utiliser sans devoir passer par trois menus différents à la suite. Un nouveau Notepad verra également le jour.

Au fur et à mesure Windows 11 se peaufine et ressemble de plus en plus à la version finie qu’aurait dû être l’OS à sa sortie. On voit entre autres que Microsoft se donne du mal pour unifier tous ses logiciels sous son Fluent Design, et peut être faire oublier toutes les années post XP où le panneau de configuration restait quasiment intact au fils des versions. Et vu que Microsoft fait souvent marche arrière, peut-être qu’à l’image de Windows 8 et son menu Metro, Windows 11 va revenir sur une barre des tâches classique par défaut ?

Bientôt la fin des migrations gratuites vers Windows 11 ?

Ces nouveautés ont déjà été aperçues dans les previews du programme Insider, mais l’annonce de leurs arrivées publiques pour le mois prochain provient d’un article publié sur un blog officiel par Panos Panay. Le chef à la tête de Windows et des Surface chez Microsoft indique également que Windows 10 et Windows 11 représentent désormais 1,4 milliard d’appareils actifs tous les mois.

Il explique par la même occasion que Microsoft est en avance sur ses prévisions pour ce qui est des migrations. De ce fait, la période pendant laquelle la mise à niveau vers Windows 11 est proposée gratuitement devrait entrer « dans sa phase finale de disponibilité, ce qui nous place en avance sur notre plan initial de mi-2022 ». Donc sans plus de précision, « monsieur Windows » nous indique que la migration vers Windows 11 devrait prochainement devenir payante.