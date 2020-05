En octobre 2019, Microsoft présentait Surface Neo, une tablette double écrans fonctionnant avec Windows 10X. La firme vient cependant d’annoncer que ce n’était plus une priorité pour le moment.

Microsoft améliore régulièrement son système d’exploitation phare en l’adaptant notamment aux dernières technologies comme, par exemple, la réalité virtuelle et la réalité augmentée ou bien encore aux technologies naissantes comme les appareils pliables à double écrans. L’entreprise de Redmond souhaitait justement lancer sa propre tablette double écrans avant l’été 2020. Le géant des logiciels vient toutefois d’indiquer que ce n’était plus une priorité du groupe.

Pas de tablette pliable Microsoft cette année

C’est dans un post publié aujourd’hui sur le blog de la multinationale américaine que nous avons appris la nouvelle. Panos Panay, le responsable chez Microsoft de Windows et des appareils, a ainsi déclaré que : « la société avait pris cette décision car, à l’heure actuelle, elle souhaite se concentrer sur ce dont ses clients ont besoin en ce moment et se concentrer sur la rencontre des clients là où ils se trouvent actuellement ».

Bien que ce ne soit pas clairement annoncé dans l’article du blog, l’idée est clairement que, compte tenu de la situation actuelle exceptionnelle liée à la pandémie de Coronavirus, Microsoft ne souhaitait pas se focaliser sur de telles nouveautés mais bien davantage à améliorer ses outils et services existants.

Une sortie pour les double écrans repoussée mais sans date fixée

Le responsable de Microsoft explique ensuite qu’avec « Windows 10X, nous l’avons conçu pour la flexibilité, et cette flexibilité nous a permis de nous concentrer sur des appareils Windows 10X à écran unique qui exploitent la puissance du Cloud pour aider nos clients à travailler, apprendre et jouer de nouvelles façons ». Panos Panay ajoute ensuite que « Ces appareils à écran unique seront la première expression de Windows 10X que nous livrons à nos clients, et nous continuerons de chercher le bon moment, en collaboration avec nos partenaires OEM, pour mettre sur le marché des appareils à écran double ».

Un appareil Windows 10X à écran unique ressemble beaucoup à un ordinateur portable ordinaire, 2 en 1 ou à une tablette tactile. Microsoft a refusé de définir à quoi ressembleront ces premiers appareils Windows 10X double écran. Le responsable de Microsoft a enfin souligné que l’entreprise de Redmond allait accélérer l’innovation de son système d’exploitation afin de « garantir que les appareils Windows soient la meilleure façon de travailler, d’apprendre et de jouer ». Il n’a cependant pas donné de détails spécifiques sur ces innovations à venir.

Via