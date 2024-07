Comment utiliser un WiFi public sans prendre de risque ?

Utiliser un WiFi public peut être tentant cet été… Pourtant, il pourrait bien s’agir d’une terrible erreur pour vos données. Alors pour ne pas vous faire pirater : nous vous donnons x conseils.

À l’approche des Jeux Olympiques de Paris, les opportunités d’utiliser un WiFi public vont se multiplier, mais il existe quelques précautions à prendre avant de se jeter tête baisser dans un réseau public.

Alors si vous ne souhaitez pas voir vos données s’échapper : nous vous donnons x astuces à suivre cet été (et même bien après).

Pourquoi faut-il se méfier des WiFi public ?

Les WiFi public sont risqués, car ils sont, comme leur nom l’indique subtilement, public. Cela signifie donc qu’un grand nombre d’utilisateurs divers et vairés se trouvent sur le même réseau que vous, avec parmi eux, de potentiels cybercriminels.

Et s’il est déjà possible de vous pirater en utilisant un réseau public classique, certains pirates vont bien plus loin et n’hésitent pas à créer des faux WiFi publics pour vous attirer dans leur piège.

Une fois pris dans leurs filets, ces arnaqueurs peuvent alors vous dérober vos données bancaires, votre adresse et bien d’autres données sensibles…

Ne pas les utiliser

C’est un conseil : basique, simple. Mais ne pas utiliser les WiFi public reste le meilleur moyen de limiter les risques de piratages. Aujourd’hui, la plupart des forfaits mobiles permettent d’avoir une quantité de données suffisantes pour la plupart des requêtes (voir d’être en illimité).

Nous vous conseillons donc de bien vérifier que vous avez enlevé le WiFi sur votre mobile lorsque vous sortez de chez vous, cela évitera notamment de vous connecter par inadvertance à un WiFi public.

L’intérêt des réseaux publics n’est donc déjà plus si grand que cela. Cependant, si vous vous trouvez dans un pays étranger ou que vous n’avez pas un tel abonnement, il existe des méthodes pour vous protéger.

Utilisez le partage de connexion



Autre moyen détourné et pratique si vous connaissez quelqu’un avec un abonnement illimité : le partage de connexion d’un de vos proches.

Difficile de se faire pirater sur un WiFi public, si on n’utilise pas le WiFi public

Utilisez une eSIM

Pour faire simple, les eSIM sont des cartes SIM virtuelles qui vous permettent de ne pas avoir de frais d’itinérance ! Elles peuvent donc s’avérer particulièrement pratiques à l’étranger et, encore une fois, vous éviter de passer par un réseau public.

Utilisez un VPN

Souvent mis en avant pour d’autres fonctionnalités (comme leur capacité à contourner les géo-restrictions…), les VPN permettent avant tout de vous protéger en ligne. En effet, ils peuvent parfaitement protéger vos données, vos mots de passe, etc, et ce, même sur un WiFi public.