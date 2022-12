Cafés, bibliothèques, aéroports, hôtels, universités… Les lieux publics proposant des points d’accès Wifi gratuits ne manquent pas. Bien que pratiques, il y a un risque à se connecter à ces réseaux car ils sont rarement sécurisés. Pas d’inquiétude, nous sommes là pour vous donner de bons conseils concernant la façon de vous connecter au Wifi public en toute sécurité.

Se connecter au Wifi public : quels risques ?

À votre domicile, il est aisé de garder sécurisé votre réseau via Wifi. Vous pouvez utiliser un mot de passe complexe et activer le chiffrement de votre connexion. Évidemment, ces techniques ne peuvent pas être mises en place dans le cas d’un Wifi public puisque sa sécurité ne dépend pas de la volonté de ces utilisateurs.



Mais quels peuvent être alors les risques de se connecter à un réseau public ? Un pirate informatique pourra sans trop de mal avoir accès à vos données et votre historique. Avec un peu d’adresse, il lui sera peut-être même possible d’obtenir vos identifiants. Ce type de piratage est rendu extrêmement facile par l’utilisation de logiciels malveillants, dont certains sont disponibles gratuitement en ligne et utilisables même par des néophytes. Ce sont donc vos informations personnelles et vos documents privés qui sont en danger.

Pire, un pirate pourrait même parvenir à obtenir vos identifiants d’ordinateur. Pour peu que ceux-ci soient les mêmes que pour vos réseaux sociaux, le cybercriminel pourrait usurper votre identité afin d’escroquer vos proches et vos connaissances. Heureusement, il est possible de se protéger face à ces attaques et de se connecter au Wifi public de façon sûre.

Les réseaux de Wifi public sont des mines d’or pour les pirates informatiques.

Pour sécuriser votre connexion, nous vous conseillons d’utiliser un VPN (Virtual Private Network). Cet outil vous permet faire transiter vos données via un tunnel virtuel « crypté ». Le VPN camoufle votre adresse IP et vous rend invisible, même aux utilisateurs d’un Wifi public. Les VPN les plus connus sont NordVPN, CyberGhost VPN et SurfShark. Ces solutions sont payantes mais vous garantissent une bonne sécurité. Prenez votre temps avant de choisir votre VPN pour vous assurer de la sûreté de vos données. Pour vous aider, nous avons rédigé pour vous un comparatif des 15 meilleurs VPN.



Une méthode pour vous connecter à internet lorsque vous êtes en déplacement consiste à utiliser vos données mobiles. Ces données sont généralement chiffrées et il peut s’agir d’une bonne alternative si la connexion au Wifi n’est pas nécessaire.

Les conseils à suivre pour utiliser le Wifi public

En réalité, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour rendre un réseau Wifi public plus sécurisé. Néanmoins, vous pouvez quand même protéger vos propres informations.

Privilégiez les sites incluant le certificat SSL. Ces sites sont faciles à reconnaître car leur adresse URL commence par « https ». Ils sont plus sécurisés que les sites en « http ». Ayez tout de même à l’esprit que certains pirates informatiques savent cela et codent leurs propres sites avec le protocole « https ». Aussi, il reste important d’être vigilant. Dans le cas où le protocole affiché vous semble étrange, quittez immédiatement le site.

Ne tentez pas d’accéder à vos comptes bancaires ou à des données financières et supposez qu’un Wifi public ne sera jamais 100 % sûr. Limitez les risques.

Lorsque vous quittez un site sur lequel vous étiez connectés, déconnectez-vous .

. Conseil évident pour certains mais évitez d’utiliser le même mot de passe pour tous vos comptes. C’est le meilleur moyen de se faire pirater l’intégralité de ses données personnelles. Variez les identifiants afin de vous prémunir face à cela. Vous pouvez utiliser des gestionnaires de mots de passe si vous avez beaucoup de comptes à gérer.

Utiliser le même mot de passe partout, c’est le moyen le plus sûr… pour se faire pirater !

Il peut arriver que votre navigateur web vous alerte lorsque vous tentez de vous connecter à un site ou de télécharger des logiciels potentiellement malveillants. N’ignorez pas ces avertissements et gardez votre navigateur à jour, ainsi que votre anti-virus .

. Modifiez les paramètres par défaut de votre appareil afin qu’il ne se connecte pas automatiquement au Wifi public. Gardez le contrôle sur vos connexions.

Vous pouvez installer des extensions et des modules sur votre navigateur internet. Certains comme Force-TLS et HTTPS-Everywhere permettent par exemple de forcer le chiffrement d’un site avec le protocole https.