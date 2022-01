Le Wi-Fi 6E vient tout juste d’arriver sur le marché et on se prépare déjà pour la suite. Le Wi-Fi 7 fait déjà rêver les amateurs de nouvelles technologies. On vous explique pourquoi il est important et ce qui se profile à l’horizon.

Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n ou encore 802.11ac. Ces normes vous disent peut-être quelque chose. C’est ainsi que l’on désignait les différentes évolutions du Wi-Fi auparavant. Mais désormais, la nomenclature a évolué. Au mois de décembre 2021, le Wi-Fi 6E a été lancé et on se prépare déjà à la suite : le Wi-Fi 7. Pourquoi est-ce important ? Quels sont ses points forts, ses avantages ? Quand peut-on espérer qu’il soit disponible ? Dans cet article, vous trouverez des réponses aux questions que vous vous posez sur cette nouvelle norme.

Qu’est-ce que le Wi-Fi 7 ?

C’est le géant Médiatek qui a vraiment ouvert le bal. A l’occasion d’une conférence aux développeurs, il a promis de faire une nouvelle démonstration du Wi-Fi 7 à l’occasion du CES 2022, qui se tiendra du 5 au 8 janvier prochain. Mais que cela veut-il vraiment dire ? Sur le papier, le Wi-Fi 7 est avant tout la promesse d’une très grosse accélération d’un point de vue du débit. La norme Wi-Fi 7 devrait être nommée 802.11be.

Concrètement, cette nouvelle norme nous promet, sur le papier, une multiplication par 2,4 des débits. Mais ce n’est pas la seule promesse qui se révèle très séduisante. On trouve aussi une baisse du taux de latence. Or, c’est par exemple très intéressant pour ce qui est du cloud gaming. A l’heure actuelle, c’est parfois un défi en Wi-Fi. Enfin, les interférences pourraient être réduites, afin de lutter contre la multiplication, à l’excès, des signaux dans une certaine zone.

Pourquoi avons-nous besoin de cette technologie ?

Vous vous posez peut-être cette question essentielle. Mon Wi-Fi fonctionne (relativement) bien à la maison ou au travail, est-ce que j’ai vraiment besoin d’un nouveau protocole ? Dans les faits, la plupart d’entre nous utilisons des appareils limités au Wi-Fi 5. La principale exception concerne les derniers appareils high-tech comme les smartphones haut de gamme.

Cependant, le Wi-Fi 7 pourrait tout simplement se révéler indispensable pour certains usages qui sont amenés à croître très fortement dans les prochaines années. On pense ainsi à la vidéo-conférence qui est de plus en plus importante avec l’essor du télétravail ou encore aux objets connectés. Réfléchissez à la quantité d’appareils connectés qui sont chez vous et au volume de Wi-Fi qu’ils ont besoin en temps réel. Avec l’essor de ces appareils que l’on pressent pour les années à venir, c’est tout simplement vertigineux. Des avantages évidents sont aussi évoqués pour la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le streaming vidéo 8K, l’automobile, le cloud computing et le secteur industriel.

Quels points forts pour cette technologie ?

Sur son site, la Wi-Fi Alliance évoque des débits pouvant atteindre les 30 Gbits/seconde. Des niveaux pouvant « augmenter les performances, permettre des innovations Wi-Fi et étendre les cas d’utilisation ».

Le Wi-Fi 6, malgré ses promesses, court le risque de faire face à de sérieux problèmes de congestion. Or, le Wi-Fi 7 partage les caractéristiques de la 5G et devrait permettre d’améliorer les performances. Ainsi, il permettra aux utilisateurs d’avoir une meilleure couverture géographique à un moindre coût. L’objectif est notamment de pouvoir isoler votre réseau de celui des voisins en vous limitant à un environnement proche et moins perturbé par de multiples signaux.

Le Wi-Fi 7 pourra utiliser les trois bandes de fréquence : 2,4 GHz, 5 GHz et la toute dernière 6 GHz. Cette nouvelle norme pourra donc à la fois tirer profit des anciennes fréquences et de la nouvelle afin de mieux coordonner les usages et ainsi maximiser le potentiel.

Le Wi-Fi 7, une norme à définir

Attention toutefois, même si on devrait en avoir un avant-goût à l’occasion du CES 2022, le Wi-Fi 7 est encore une norme à définir, qui est pour l’instant loin d’une commercialisation. De nombreuses étapes restent encore à passer pour définir les contours de cette nouvelle norme. C’est la Wi-Fi Alliance qui interviendra notamment sur ce dossier. Ensuite, il faudra que les constructeurs et fabricants de puces et appareils s’en saisissent. On sait cependant déjà qu’ils sont dans les starting-blocks. Au-delà de Mediatek, Broadband et Qualcomm se penchent de près sur le sujet. Ils ont commencé à préparer des composants qui seront taillés pour le Wi-Fi 7.

Quand arrivera le Wi-Fi 7 ?

Enfin quand peut-on espérer voir le Wi-Fi 7 en service ? Si vous êtes sur cet article, c’est sans doute une question essentielle pour vous. A l’heure actuelle, il va falloir s’armer de patience puisque ce n’est même pas encore une terminologie officielle pour dépeindre la future norme. Selon les spécialistes, les travaux des scientifiques sur cette nouvelle technologie pourraient être terminés en 2023 ou 2024. Il faudra ensuite attendre un ou deux ans pour que les appareils soient disponibles.

Ensuite, il existe un second écueil que l’on a pu voir avec le Wi-Fi 6E. Après la finalisation du protocole, les pays doivent accorder des licences d’utilisation, et c’est un processus qui prend du temps. Par exemple, ce n’est toujours pas le cas en Australie ou au Japon. Il en va de même en Inde. En clair, il est possible que l’on doive attendre encore plusieurs années avant de voir arriver le Wi-Fi 7.