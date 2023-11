WhatsApp : une fonctionnalité vidéo très attendue arrive enfin dans la prochaine MAJ

WhatsApp ne cesse d’améliorer son application et a déjà mis à la disposition de bêta testeurs une nouvelle fonctionnalité orientée pour la vidéo !

Vous recevez ou envoyez souvent des vidéos sur WhatsApp à vos amis ? L’application de messagerie du groupe Meta vient peut-être d’ajouter une fonctionnalité que vous attendiez.

En effet, jusqu’à maintenant, si vous vouliez avancer dans une vidéo, il fallait se saisir de la barre défilante en bas de l’écran et glisser votre doigt de manière hasardeuse vers un segment de la vidéo. Une nouvelle fois, Meta regarde ce qui se fait de mieux chez les voisins et décide d’importer une fonctionnalité que la quasi-totalité des plateformes vidéos ont depuis des années.

WhatsApp : avancer facilement dans les vidéos est enfin possible

Si vous regardez des vidéos sur YouTube, DailyMotion, Netflix, Prime Video ou à peu près n’importe où ailleurs, vous savez qu’en cliquant deux fois :

à droite, vous avancerez de 10 secondes,

à gauche, vous reculerez de 10 secondes.

WhatsApp n’avait pas cela et, selon WABetainfo, quelques bêta testeurs auraient eu accès à cette nouvelle fonctionnalité qui devrait arriver dans l’une des prochaines mise à jour (la 2.23.24.6).

Des années après tout le monde, WhatsApp ajoute enfin les sauts de quelques secondes.

WhatsApp, une application en pleine transformation

Depuis quelques mois, WhatsApp multiplie les nouvelles fonctionnalités et si nous parlons fréquemment les velléités d’Elon Musk pour faire de X (anciennement Twitter) une Super App, c’est-à-dire une application qui en possède de nombreuses autres, force est de constater que la véritable application qui met les bouchées doubles sur de nombreux secteurs n’est pas X, mais bel et bien WhatsApp…

En seulement quelques mois, WhatsApp a annoncé ou a vu fuiter des informations concernant :

WhatsApp pourrait bien remplacer de plus en plus d’applications sur votre smartphone

Alors bien sûr, à première vue, on pourrait avoir l’impression que WhatsApp part dans tous les sens, mais il serait bien possible que le but final soit de créer au fur et à mesure une application pour les gouverner toutes.