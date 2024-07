WhatsApp supprimera bientôt vos vieilles conversations : comment les sauvegarder ?

WhatsApp devrait bientôt supprimer vos anciennes conversations, et ce, à cause d’une vieille mise à jour… Nous vous expliquons ici comment les conserver.

Vous avez des discussions auxquelles vous tenez ? Conversation de famille avec des photos de vacances ou d’un nouveau-né ? Vous devriez les sauvegarder au plus vite, car WhatsApp pourrait bientôt les supprimer…

En effet, la messagerie de Meta cherche à optimiser l’espace qu’elle prend sur votre smartphone et dans cette optique : supprimer arbitrairement des historiques de discussion.

Pourquoi WhatsApp supprime vos discussions ?

En réalité, ce ne sont pas toutes vos discussions qui disparaitront, mais seulement celles que vous aviez stockées sur Google Drive. Si l’application permettait autrefois de stocker à peu près tout ce que vouliez dessus, WhatsApp limitera désormais l’utilisation de Drive à 15Go et autant dire qu’entre :

Les discussions de groupe aux nombreux messages,

Les photos et vidéo en HD.

Cet espace risque bien d’être saturé rapidement…

Il va falloir faire le tri dans vos conversations WhatsApp

Si vous ne voulez pas perdre toutes vos discussions, il existe quelques moyens de les protéger d’une suppression :

Acheter de l’espace de stockage en ligne : les 15 premiers Go sont gratuits mais il est tout à fait possible d’augmenter cet espace en payant pour 100, 200 Go ou même 2 To.

: les 15 premiers Go sont gratuits mais il est tout à fait possible d’augmenter cet espace en payant pour 100, 200 Go ou même 2 To. Désactiver la sauvegarde automatique des médias : dans « l’utilisation données et stockage » vous pourrez décocher le téléchargement auto des médias et ainsi ne pas encombrer l’espace de stockage avec toutes les photos et vidéos HD.

: dans « l’utilisation données et stockage » vous pourrez décocher le téléchargement auto des médias et ainsi ne pas encombrer l’espace de stockage avec toutes les photos et vidéos HD. Activer la suppression automatique ou utiliser les messages éphémères : vous n’avez peut-être pas envie ou besoin de conserver l’historique de toutes vos conversations. Pour libérer de l’espace, il est tout à fait possible d’envoyer des messages éphémères qui se supprimeront automatiquement entre 24h, 7 jours ou 90 jours (selon vos choix).

🔥⚠️ Nouveauté Whatsapp:

Vous vouliez supprimer un message pour tout le monde, mais vous l’avez supprimé pour vous uniquement ? Vous pouvez désormais annuler cette action.



Et "supprimer pour tous " 😅 pic.twitter.com/6FbCfXAI2p — Edith Brou Bleu (@edithbrou) May 22, 2024

L’objectif serait donc de vous permettre de télécharger manuellement les photos et vidéos que vous voulez conserver et de laisser WhatsApp supprimer automatiquement les messages non primordiaux afin de libérer de l’espace de stockage sans laisser la messagerie faire un tri arbitraire.