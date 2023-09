WhatsApp : comment créer facilement un sondage (ou un doodle) sur l’application de messagerie

Le saviez-vous ? Il est possible de créer des sondages dans WhatsApp et ainsi d’organiser très facilement vos soirées. On vous explique ici comment faire !

La Coupe du Monde de Rugby approche à grands pas et vous serez peut-être tenté d’organiser une soirée. Qui ramène la bière ? Les chips ? Un plat fait maison ? etc. Pour le savoir, rien de tel qu’un petit sondage sur la conversation de groupe WhatsApp (qui sont d’ailleurs bien plus simple à créer qu’avant). Si vous n’avez jamais tenté cette fonctionnalité : on vous explique comment vous en servir.

WhatsApp au cœur de la nouveauté ?

Si cette annonce prouve une chose, c’est que WhatsApp est en retard par rapport à ses concurrents. Déjà présente sur Telegram et Messenger, les sondages étaient surtout manquants sur la messagerie verte. Avec plus de 2 milliards d’utilisateurs, WhatsApp se met enfin à la page et répond aux fonctionnalités présentes chez ses petits camarades.

Grâce à ses « polls », WhatsApp permet enfin à ses utilisateurs de poser des questions et d’avoir plusieurs options de réponses différentes. Chaque personne présente sur le groupe pourra voter une ou plusieurs fois, une fonctionnalité pratique pour organiser des soirées et proposer des dates variées que ce soit sur Android ou iOS !

Pour créer un sondage sur WhatsApp, rien de plus simple :

Ouvrez une discussion (pas forcément de groupe),

(pas forcément de groupe), Cliquez sur le trombone (sur Android ou WhatsApp Web) ou « + » (sur iOS),

(sur Android ou WhatsApp Web) ou « » (sur iOS), Sélectionnez « Sondage »,

Écrivez votre question et les choix que vous désirez (jusqu’à 12 options de réponses),

Postez et voilà un joli sondage dans votre conversation !

Véritable plus par rapport à Messenger (qui lui propose +30 options de réponses), vous n’êtes pas obligé d’être dans un groupe pour faire un sondage. À voir si ce simple ajout suffit à maintenir WhatsApp au sommet des applications de messagerie.

Vous pourrez voter sur un sondage WhatsApp que vous soyez sur iOS ou Android.

