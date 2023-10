WhatsApp : cette nouvelle fonctionnalité rendra vos discussions privées encore plus secrètes

WhatsApp n’est pas avare en nouvelle fonctionnalité et une des prochaines serait : l’arrivée de mots de passe dédiés aux conversations privées…

Vous trouvez que certaines de vos conversations ne sont pas assez privées et avez constamment peur que votre conjoint… ou que quelqu’un d’autre fouille dans votre smartphone pour y trouver des messages qu’il ne serait pas censé voir ? WhatsApp a pensé à vous et vous proposera prochainement rendre vos conversations secrètes vraiment privées.

Retrouvez aussi : vous n’oublierez plus rien grâce à cette nouvelle fonctionnalité astucieuse de WhatsApp

Des mots de passe sur WhatsApp pour les cachotiers

Il s’agirait d’une option appelée « Chat Lock » et qui vous permettrait de protéger une discussion via un mot de passe, une empreinte digitale ou votre visage. Comme toujours, cette information nous vient du site très bien informé WABetainfo qui guette les moindres faits et gestes de l’application du groupe Meta.

Pour le moment, la fonctionnalité est toujours en développement et comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessous, on ne sait pas encore si le mot de passe bloquera toutes les discussions où s’il sera possible d’appliquer des mots de passe individuels à chaque conversation.

Crédit : WABetainfo

WhatsApp beaucoup (trop ?) de nouveautés

Si on comprend assez facilement l’intérêt de cette dernière fonctionnalité, d’autres options qui devraient voir le jour dans les mois qui arrivent nous ont laissé un peu plus perplexe… On pense notamment aux options pour suivre des influenceurs comme sur Instagram ou à la future intégration de l’IA qui permettra de copier ChatGPT…

« Pourquoi t’as mis un mot de passe ? T’as des choses à cacher ? »

Attention, l’objectif ici n’est pas de dire que ces fonctionnalités n’ont aucun intérêt, mais juste qu’elles sont déjà présentes ailleurs, sur des supports plus adaptés et qui appartiennent parfois déjà à Meta…