WhatsApp : comment réintégrer une discussion de groupe quittée par erreur ?

Qui n’a jamais quitté un groupe WhatsApp avant de le regretter ? Une situation plutôt embarrassante, mais qui peut être facilement résolue.

L’application WhatsApp est bien pratique pour communiquer facilement avec ses proches, notamment grâce à ses discussions de groupe. Mais il arrive parfois que l’on quitte certaines conversations – souvent par erreur ou sous le coup de l’émotion – avant de vouloir les réintégrer.

On pourrait alors penser que revenir dans ces groupes est loin d’être évident, mais il existe pourtant une procédure très simple pour retrouver la discussion WhatsApp que vous avez quittée. Et en plus de cela, elle se limite à 4 petites étapes. On fait le point.

1/ Rendez-vous sur la page d’informations du groupe WhatsApp

Si vous avez malencontreusement quitté une conversation de groupe sur WhatsApp, nul besoin de paniquer : vous pourrez toujours voir les messages publiés avant votre départ, mais aussi et surtout accéder à la liste des membres via la page Informations. Pour y accéder, il vous suffit :

d’appuyer sur les 3 points dans la partie supérieure droite,

puis sur « Informations sur le groupe ».

Ce faisant, vous pourrez alors retrouver les coordonnées des administrateurs de la discussion pour leur demander de vous y ajouter à nouveau. En espérant qu’ils acceptent, bien entendu.

La partie la plus simple de votre mission commence (© Future)

Pour envoyer votre requête à l’administrateur de la conversation, rien de bien compliqué :

appuyez sur son nom dans le menu Informations,

sélectionnez l’option « Message »,

formulez votre demande.

À partir de là, il vous restera donc à attendre une réponse de sa part et prendre votre mal en patience. Que peuvent-ils bien raconter en votre absence sur le groupe ? Mystère…

« Je suis sûr qu’ils ont sorti les gros dossiers depuis mon départ… »

3/ Rejoignez le groupe via l’invitation de l’administrateur

Admettons que vous ayez été suffisamment convaincant pour que l’administrateur de la discussion accepte de vous réintégrer. Il pourra alors vous y ajouter directement, ou vous envoyer une invitation par message que vous pourrez accepter en appuyant sur « Rejoindre le groupe ».

La négociation terminée, vous voilà de retour aux affaires (© Future)

4/ Vérifiez que vous faites bien partie des membres

Même si vous avez suivi les étapes précédentes à la lettre, ne criez pas victoire trop tôt. En effet, il faudra vérifier que vous ayez accès à toutes les fonctionnalités des membres du groupe.

Pour ce faire, vous n’aurez qu’à ouvrir la discussion et voir si vous recevez les nouveaux messages du groupe. Vous verrez aussi un message indiquant que vous avez rejoint le groupe via une invitation, et vous pourrez de nouveau envoyer des messages aux autres membres. La liberté retrouvée.

Après de longues heures d’attente et de stress, place au soulagement

Néanmoins, il faut savoir que WhatsApp vous impose un délai de 24 heures d’attente si vous quittez ce groupe une deuxième fois. Et pour ne rien arranger, ce délai s’étend à chaque départ jusqu’à atteindre une durée maximale de 81 jours. Mieux vaut donc réfléchir à deux fois avant de déserter une discussion…