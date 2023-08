WhatsApp : vos vidéos seront (enfin) mises à l’honneur grâce à la prochaine fonctionnalité

Après avoir introduit les photos en HD, WhatsApp s’apprête à en faire de même pour les vidéos. Cette fonctionnalité très demandée devrait plaire aux fans de l’application.

Vous avez pris des vidéos incroyables en vacances et souhaitez les envoyer dans le groupe de votre famille, mais là : dommage, elles sont compressées en 480p et la qualité finale ruine complètement les prises de vues magnifiques que vous avez faites ? Meta a enfin écouté vos plaintes et vous proposera prochainement un choix de la résolution.

Après avoir simplifié la création des groupes et mis fin aux doubles SIM, WhatsApp améliore encore son service : on vous explique ici, comment vous pourrez définir la qualité de vos vidéos.

Changez la qualité vidéo en un simple clic

Vous le savez probablement si vous passez votre temps sur la messagerie verte de Meta, WhatsApp propose déjà une fonctionnalité similaire pour les photos.

En effet, avant d’envoyer une image, il est possible de cliquer en haut dans la barre où se situent les outils d’édition sur un carré sobrement appelé « HD ». Une fois que vous aurez appuyé sur ce bouton, une fenêtre s’ouvrira pour vous donner le choix entre deux résolutions :

Une qualité standard : 1500 x 2000,

Une qualité HD : 3000 x 4000.

Tout ce mécanisme sera strictement le même pour les vidéos et devrait vous permettre d’envoyer des contenus de bien meilleure qualité qu’avant.

Qui ne rêve pas d’envoyer des écussons Poudlard en HD à ses amis ?

Quand arrivera la mise à jour ?

La fonctionnalité est progressivement en train d’intégrer les différentes mises à jour et certains chanceux peuvent d’ores et déjà en profiter. Toutefois, pour les autres, pas de panique, l’option devrait arriver dans les prochaines semaines.