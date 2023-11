WhatsApp : la publicité arrive sur l’application, mais il y a une bonne nouvelle

Depuis quelques mois, voir années, la menace des pubs plane sur WhatsApp mais cette fois-ci, elle semble bel et bien se confirmer.

De nombreux réseaux-sociaux comme Facebook, Instagram et Twitter (X) ont franchi le pas de la publicité, il y a bien longtemps, mais WhatsApp restait jusqu’alors unique en son genre : en n’envahissant pas votre espace avec de la réclame…

Pourtant, si l’on en croit Will Cathcart, le président de WhatsApp, l’application de messagerie pourrait bel et bien succomber aux appels de la pub… Mais on vous rassure immédiatement : le plan n’est pas de saturer vos conversations et il se pourrait même que vous ne les voyiez jamais.

A lire aussi WhatsApp : une nouvelle fonctionnalité très attendue arrive enfin

De la publicité sur WhatsApp : oui, mais pas partout

Dans une interview accordée à Folha (un média brésilien), le président de WhatsApp expliquait que les publicités pourraient arriver sur WhatsApp mais que si elles pointaient bel et bien le bout de leur nez sur l’application, elles ne le feraient pas dans l’espace messagerie.

« Lorsque les gens ouvrent leur boîte de réception, ils ne veulent pas voir de publicités. » Will Cathcart pour Folha

En revanche, elles pourraient bien n’arriver que dans les canaux ou les statuts – des fonctionnalités moins utilisées – qui devraient permettre un ciblage plus précis des utilisateurs.

En effet, grâce à ces espaces, les petits commerces qui ne possèdent pas nécessairement de site internet pourraient payer WhatsApp pour faire apparaitre un lien cliquable sur l’application qui redirigerait les potentiels clients vers une conversation avec le commerce.

Vous pourriez bien découvrir des commerces grâce à WhatsApp.

WhatsApp : l’arrivée d’une offre payante ?

Au-delà de la publicité, de nombreuses autres applications sont d’ores et déjà parties vers les abonnements payants : on pense notamment à X et Meta.

Et bien que la firme de Mark Zuckerberg possède également WhatsApp, l’application de messagerie avait, jusqu’à maintenant, été tenue à l’écart de la stratégie appliquée à Instagram et Facebook (pubs et offres d’abonnement), il se pourrait bien que cela change rapidement.

« Les canaux pourraient faire payer l’abonnement, ils pourraient être exclusifs aux membres payants, ou les propriétaires pourraient vouloir promouvoir le canal. » Will Cathcart pour Folha

Vous devrez peut-être chercher pour trouver les pubs.

Toutefois, comme vous aurez pu le constater, il semble que les offres payantes ou de publicités soient, pour le moment, assez faciles à éviter et il y a fort à parier que bon nombre d’entre vous ne verrons pas la différence lorsque les publicités arriveront.