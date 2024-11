Cette nouveauté WhatsApp permet enfin d’organiser vos conversations

Surprise : WhatsApp nous gratifie d’une nouvelle fonctionnalité qui devrait faciliter la vie de nombre d’entre nous. Grâce à la création de listes personnalisées, il sera ainsi possible de mieux s’y retrouver dans ses conversations.

WhatsApp ne baisse pas sa cadence de nouveautés, et vient de dévoiler une nouvelle fonctionnalité qui devrait, encore une fois, nous faciliter la vie au quotidien. Cette nouvelle fonction concerne tout simplement la gestion de vos différentes conversations qui sera plus facile que jamais. Avec la mise en place de listes, vous pourrez donc avoir accès en un simple clic à toutes vos conversations de famille, ou entre amis par exemple.

Une fonctionnalité idéale pour séparer le professionnel du personnel

Loin d’être un simple gadget, cette fonctionnalité vous permettra par exemple, de séparer plus facilement la vie professionnelle de la vie personnelle. Il suffira de créer une liste pour chaque.

Cette fonctionnalité conviendra parfaitement à tous ceux qui doivent, pour le travail, composer avec la gestion de plusieurs projets en simultané. Grâce à ce système de liste, il devient nettement plus facile de s’organiser et de s’y retrouver entre ses différents contacts.

De manière plus générale, ces listes permettent également de filtrer les conversations lues des conversations non lues, ou encore de créer une liste dédiée aux amis, au voisinage, à la famille, etc.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez facilement déconnecter en rentrant du travail

Jusqu’ici, les filtres disponibles étaient les suivants :

Toutes,

Non Lues,

Favoris,

Groupes.

Désormais, vous pouvez donc créer des listes personnalisées pour mieux vous y retrouver dans vos discussions et vos contacts.

Pour utiliser et personnaliser ces listes, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le « + » dans la barre des filtres situées au haut de l’onglet Discussions. Vous pouvez ajouter à ces listes des discussions individuelles comme des discussions de groupe.

Si vous ne voyez pas cette fonctionnalité sur votre smartphone, pas de panique. Le déploiement de cette mise à jour vient tout juste d’être amorcé, et devrait s’étaler sur plusieurs semaines. Il va donc falloir se montrer patient.