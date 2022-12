500 millions. C’est le nombre de comptes WhatsApp qui auraient été piratés lors d’une vaste cyberattaque ciblant la plateforme. Et si vous étiez concernés ?

1 compte WhatsApp sur 3 serait touché

Si vous faites partie des deux milliards de personnes à utiliser activement l’outil de messagerie instantanée, il y a de fortes chances que votre compte ait été piraté. Nos confrères de chez Cybernews nous apprennent que la France fait partie des pays les plus atteints par cette vague de piratages (20 millions de comptes WhatsApp piratés, soit presque l’intégralité des utilisateurs français). Cela reste moins élevé que l’Égypte (45 millions) ou l’Italie (35 millions) mais davantage que le Royaume-Uni (11 millions) ou la Russie (10 millions). Au total, près de 180 pays ont été touchés par ce piratage massif.



Le coup est dur pour WhatsApp, qui se veut être une messagerie sécurisée. C’est même l’un des principaux arguments avancés par l’application pour se démarquer de ses concurrents et les différentes affaires de piratage dont ils ont été la cible. WhatsApp ne fait donc pas exception à la règle et il en est de même pour toutes les autres applications du groupe Meta (Facebook, Messenger, Instagram).



Vous vous demandez peut-être l’intérêt pour des pirates informatiques de dérober vos données personnelles. Concrètement, les cyberattaquants mettent les informations volées en revente sur le darknet : les acheteurs peuvent acquérir, pour des sommes parfois conséquentes, des numéros de téléphone, des adresses mails, etc. Les données ne valent pas les mêmes prix selon le pays. À titre d’information, et pour mieux se rendre compte à quel point le piratage est un business lucratif, sachez que les données d’un compte WhatsApp américain valent jusqu’à 7 000 $. Celles d’un compte britannique valent environ 2 500 $ et celles d’un compte allemand 2 000 $.

WhatsApp n’est plus si sûre que ça !

Avant toute chose, il faut préciser que le risque zéro n’existe pas. Il est impossible de se prémunir totalement des cyberattaques, et d’empêcher son compte WhatsApp d’être piraté. Néanmoins, il est toujours possible de réduire ce risque en restant attentifs aux différents types de fraudes, comme le phishing.



Lorsque vous recevez un message ou un lien que vous n’avez pas l’habitude de recevoir, ne cliquez surtout pas dessus. Essayez d’identifier la personne qui vous l’envoie et supprimez-le le cas échéant. Vous éviterez ainsi de vous faire avoir par ces nombreuses tentatives de piratage par liens cliquables ou fichiers malveillants. L’installation d’un VPN ou d’un antivirus est également recommandée pour vous protéger efficacement.

