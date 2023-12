WhatsApp : vos photos et vidéos ne seront plus les mêmes grâce à la dernière MAJ

WhatsApp, le champion de la messagerie instantanée, est, paradoxalement, le plus mauvais pour partager des photos et des vidéos. Mais plus pour longtemps, puisqu’une nouvelle fonctionnalité est sur le point de sortir et pourrait résoudre ce problème.

WhatsApp est l’une des applications de messagerie instantanée les plus réputées grâce à sa facilité d’utilisation, et son niveau de sécurité élevé. Cependant, elle avait un gros défaut : pendant des années, ses utilisateurs ont dû se contenter du partage de photos et de vidéos en basse définition ! Cet été déjà, Meta a décidé de corriger ce défaut pour se rapprocher toujours plus près de la perfection en autorisant enfin le partage de photos et vidéos en HD.

Mais visiblement, chez Meta, l’heure est à la culpabilité. Les développeurs de WhatsApp ont donc décidé de développer une nouvelle fonctionnalité pour se faire pardonner : le partage de photos et vidéos dans leur qualité d’origine. Oui, vous avez bien lu !

A lire aussi WhatsApp : vos conversations seront encore plus secrètes

D’abord testée chez un petit nombre d’utilisateurs, il semblerait que la fonctionnalité soit déployée progressivement dans les semaines à venir… Mais seulement sur iOS. Du côté d’Android, il va falloir attendre un peu, car si la fonction était bel et bien en test, rien n’indique une sortie aussi rapide que pour les iPhone.

Pour l’utiliser, rien n’est plus simple. Il suffit :

De cliquer sur l’icône de pièce jointe

De sélectionner « Document ».

De cliquer sur « Photo ou vidéo« ,

De sélectionner le fichier concerné.

Si l’aperçu du fichier ne devrait pas apparaître dans le fil de la conversation, il suffira à l’utilisateur de cliquer dessus pour bénéficier d’une prévisualisation.

Pour utiliser la nouvelle fonctionnalité, vous n’avez qu’à cliquer sur pièce jointe, puis sélectionner « document » et enfin « photos »

A lire aussi WhatsApp : cette nouvelle option très attendue pour les vocaux arrive enfin

Attention à vos data !

Et oui, qui dit taille originale dit consommation de données, et ce, malgré la limite imposée par WhatsApp de 2 Go par fichier. Cette fonctionnalité ne se réserve, à priori, que pour des photos ou des vidéos particulières, et non pas pour un partage quotidien.

Néanmoins, il faut bien reconnaître que cette nouvelle fonction devrait ravir tous les photographes en herbe qui s’arrachent les cheveux à chaque fois qu’ils veulent partager une belle photo.