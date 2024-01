WhatsApp : 5 nouveautés qui vont vraiment transformer l’appli dans les prochaines MAJ

WhatsApp continue d’améliorer son application et proposera, en ce début d’année 2024, un lot de nouvelles fonctionnalités variées dont certaines pour enfin personnaliser la messagerie à volonté.*

Créée en 2009, WhatsApp n’a que très rarement mis en avant des changements esthétiques. S’il n’est pas rare de voir des fonctionnalités visant à améliorer les performances ou la sécurité, celles pour vous permettre de personnaliser votre espace personnel se faisaient moins fréquentes.

Tout au plus une version sombre et un arrière-plan de discussion : des ajouts (trop) légers pour l’application de messagerie la plus utilisée du monde. Tout ceci sera bientôt de l’histoire ancienne grâce aux cinq prochaines mises à jour de l’application qui ont en commun : une volonté de modifier et faciliter la personnalisation.

Des couleurs enfin personnalisables

Comme souvent, l’information vient de WABetainfo : WhatsApp serait sur le point de laisser les utilisateurs choisir la couleur qu’ils veulent dans l’application.

Comme le révèle la capture d’écran ci-dessous, la personnalisation offrira le choix entre :

Le vert,

Le bleu,

Le blanc,

Le rose,

Le violet.

La prochaine étape devrait, elle, concerner les bulles de discussion et vous passer du gris foncé.

La possibilité de créer ses stickers personnels

Si vous avez fait le tour de tous les GIFs et autres stickers déjà présents dans l’application, WhatsApp vous permet dès maintenant de créer vos propres stickers ou de modifier ceux qui existent déjà.

Cette nouvelle fonctionnalité peut être l’occasion d’afficher vos amis ou de placer votre chien dans toutes les discussions.

WhatsApp create your own sticker feature is now live 😁 pic.twitter.com/BSS9J73kgi — Mukul Sharma (@stufflistings) January 11, 2024

La personnalisation et l’ajout de nouveaux formats de texte

Si cet intitulé peut paraître cryptique, il renferme en réalité une véritable bonne nouvelle pour tous les amateurs de mise en forme.

Ainsi, certains bêta-testeurs ont pu expérimenter une option qui permet de créer des blocs de citation, des listes à puces, etc.

La liste à puce : un futur incontournable de vos listes de courses.

L’apparition des sondages dans les chaînes

Très peu utilisée en France, les chaînes sont des espaces dédiés à des marques, des célébrités ou des médias pour s’exprimer et publier des informations.

Problème ? Pour recueillir l’avis de leur communauté, les possesseurs de chaînes étaient obligés de se fier aux émojis — qui étant donné la quantité de modèles différents peut vite devenir un moyen chaotique de recueillir les avis.

L’application va donc prochainement intégrer les sondages dans les chaînes et permettre de rendre les recueils d’avis plus compréhensibles, que ce soit pour l’hôte du flux que pour les différents utilisateurs qui viennent y chercher une information.

Un accès facilité aux mises à jour

Dernière mise à jour mineure pour celles et ceux qui souhaiteraient toujours posséder la dernière version de l’application.

En allant dans les paramètres, vous pourrez trouver une notification vous permettant d’obtenir un rappel à chaque sortie de mise à jour et ainsi être dans les premiers pour utiliser les dernières nouveautés.