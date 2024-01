WhatsApp : ces 3 fonctionnalités arrivent en 2024 et elles vont tout changer

L’heure des bonnes résolutions approche à grands pas, et l’application WhatsApp a déjà prévu bon nombre de nouveautés pour 2024.

Alors que l’année touche bientôt à sa fin, WhatsApp ne compte pas se reposer sur ses lauriers puisqu’elle va lancer un paquet de nouvelles fonctionnalités en 2024. On fait le point sur les principales mises à jour qui arrivent.

1/ WhatsApp sera bientôt compatible avec Messenger

La première nouveauté concerne la compatibilité entre Messenger et WhatsApp, les deux applis de messagerie développées par Meta. À partir de 2024, on pourra donc accéder à tous nos messages sur la même application via une interface « Third-party chats », comme en témoignent nos confrères de WABetaInfo.

Mais le changement ne s’arrête pas là, puisque l’Union européenne va aussi contraindre Meta à s’ouvrir à la concurrence. Comprenez par là que Messenger et WhatsApp devront être compatibles avec d’autres messageries comme Telegram ou Signal.

Le grand défi sera donc d’assurer le chiffrement de bout en bout sur les conversations des applis rivales, mais aussi de permettre l’envoi des photos et vidéos en bonne qualité. Cet hiver, les développeurs vont avoir du pain sur la planche…

La fusion entre les deux messageries Meta s’opère enfin (même si c’est sous la contrainte)

2/ Le stockage des conversations va devenir (en partie) payant

Jusqu’ici, on était bien contents de pouvoir sauvegarder nos discussions sans limite sur WhatsApp. Mais cela ne va pas durer, hélas.

En effet, Google a annoncé en novembre dernier que des restrictions seraient appliquées dès 2024 sur le stockage des messages WhatsApp. Ces derniers seront donc comptabilisés dans les 15 Go gratuits du Cloud Google, et il faudra payer un forfait d’1,99 € par mois pour profiter de 100 Go supplémentaires.

Idem sur les appareils Apple, où il faudra sortir la carte bleue pour stocker les conversations trop volumineuses sur iCloud. Typiquement le genre de nouveautés dont on se serait bien passés.

Quand il te manque 0,1 Go pour écouter le message vocal « urgent » de ta copine

3/ Instagram et Facebook vont s’incruster sur l’appli de messagerie

Et enfin, on sait que les réseaux sociaux de Meta vont prendre une place majeure sur WhatsApp dès l’an prochain. Parmi les principaux changements, on retiendra surtout l’affichage des stories Instagram comme c’est déjà le cas sur Facebook. Histoire de toucher une audience plus large qu’à l’heure actuelle (du moins, en théorie).

En parallèle de cela, la version bêta de la messagerie nous indique aussi que le statut WhatsApp (En ligne, Occupé, Hors-ligne) pourrait apparaître comme tel sur les autres réseaux Meta. L’idée du géant de la tech semble claire : fusionner ses applis pour faire face à la concurrence tenace de ses rivaux TikTok et X.

Il va bien falloir s’y faire…

Quoi qu’il en soit, les prochains mois ne risquent pas d’être de tout repos pour les équipes de WhatsApp qui vont s’atteler à rendre ces nouveautés les plus fonctionnelles possibles. Rendez-vous en 2024 pour faire le bilan.