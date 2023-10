Nouveauté WhatsApp : cette MAJ des messages vocaux permettra de s’envoyer des secrets sans crainte

Toujours dans le but de protéger la confidentialité de ses utilisateurs, WhatsApp vient de lancer une nouvelle fonctionnalité de messages vocaux qui s’effacent après l’écoute.

Vous craignez que les notes vocales que vous envoyez à vos proches tombent entre de mauvaises mains ? Ou vous souhaitez tout simplement partager un message oral disons… audacieux sans qu’il ait de répercussions ?

WhatsApp pourrait bien réaliser votre souhait grâce à son tout nouveau mode de lecture unique des messages vocaux, qui devrait être déployé pour le grand public d’ici les prochains jours. On fait le point.

WhatsApp : la promesse de conversations privées mieux protégées ?

Voilà une fonctionnalité que de nombreux utilisateurs attendaient de pied ferme sur WhatsApp. Surtout que d’autres applis de messagerie instantanée comme Messenger et Snapchat ont déjà pris les devants depuis un bon moment, en proposant leur propre mode « d’auto-destruction » des notes vocales. Il était donc grand temps de se mettre à la page.

Pour l’heure, cette fonctionnalité n’est disponible que pour les bêta-testeurs, mais elle devrait être étendue à tous les utilisateurs de l’appli via les prochaines mises à jour (Android 2.23.22.4 et iOS 23.21.1.73). Et il nous tarde de la découvrir, surtout depuis le lancement des messages à vue unique sur WhatsApp.

« Écoute bien ce que je m’apprête à te dire, car je ne le répèterai pas deux fois »

Mais alors, à quoi faut-il s’attendre exactement ? Et surtout, comment ce mode de notes vocales éphémères fonctionnera-t-il ?

Eh bien si l’on se fie aux premières captures d’écran partagées par les bêta-testeurs, on peut notamment voir une nouvelle icône pour préciser qu’il s’agit d’un message vocal à écoute unique. Il prend la forme d’un chiffre « 1 » entouré, et ne pourra être activé que dans le mode verrouillé qui permet de réécouter le message avant l’envoi.

Grâce à ce petit bouton magique, vous pourrez donc enregistrer votre note vocale et l’envoyer sans risque de sauvegarde ni de transfert. Et pour cause : à partir du moment où votre destinataire ouvrira ce message, il se bloquera et ne pourra pas être lu une seconde fois par quiconque (ni même par l’émetteur), d’après WABetaInfo. On n’est jamais trop prudents.

Un premier aperçu des notes vocales éphémères en version bêta sur WhatsApp (© WABetaInfo)

WhatsApp place la sécurité au centre de ses priorités

Cela ne vous a sans doute pas échappé : depuis quelques mois, l’application WhatsApp semble miser gros sur les nouveautés pour assurer la confidentialité de ses utilisateurs. On l’a notamment vu cette semaine avec cette nouvelle méthode d’authentification qui met fin aux mots de passe sur l’appli. Tout est fait pour que l’on se sente en sécurité.

Et ce n’est certainement pas un hasard, car on sait que les applications de messagerie instantanée comme WhatsApp sont des cibles privilégiées par les pirates informatiques. Gare aux arnaques et aux liens frauduleux…

Ils ne font pas de bruit, mais les hackers peuvent espionner vos discussions à votre insu

En attendant, cette nouvelle fonctionnalité de notes vocales éphémères se place clairement dans la ligne directrice de WhatsApp, qui vise également à offrir plus de liberté à ses utilisateurs. Ce nouveau mode devrait donc – en théorie – contrer la fuite de nombreuses informations sensibles et nous assurer un meilleur contrôle du contenu partagé.