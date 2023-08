WhatsApp simplifie la création de groupes grâce à cet ajout malin

WhatsApp multiplie les petits ajouts de fonctionnalité dont l’une a particulièrement attiré notre attention : la fin des noms de groupe obligatoires.

Vous multipliez les groupes familiaux, d’anniversaires, de soirées et ne savez plus comment les appeler ? Alors pour éviter à ses utilisateurs de trouver des noms de plus en plus étranges ou bourrés d’emojis, Mark Zuckerberg a enfin trouvé la solution en ne conditionnant plus la création d’un groupe à celle d’un nom pour la discussion. Il faut toutefois remplir un critère pour profiter de cette fonctionnalité : focus.

Créer un groupe sans objet : c’est possible

« Nous simplifions la création des groupes WhatsApp en les nommant simplement par le nom des personnes dans le chat. » Mark Zuckerberg dans un post Facebook

Si vous n’avez pas d’idée pour le nom du groupe, vous pourrez profiter de la fonctionnalité à la seule condition d’être 6 ou moins à l’intérieur. Une décision logique tant l’appellation d’un grand groupe juste par les noms des personnes dedans pourrait vite devenir incompréhensible : surtout si on ajoute que les personnes qui vous sont inconnues apparaîtront avec leur numéro de téléphone.

WhatsApp : de nombreux ajouts en peu de temps

L’application de messagerie du groupe Meta a vu arriver un grand nombre de nouvelles fonctionnalités en peu de temps, il est par exemple possible de publier des messages à vue unique ou de verrouiller vos conversations grâce à Chat Lock pour éviter que quelqu’un ne tombe dessus.

L’application compte aujourd’hui un peu plus de 2 milliards d’utilisateurs à travers le monde : nul doute que de telles options sauront, si ce n’est séduire de nouveaux adeptes, au moins fidéliser encore plus les utilisateurs actuels.

WhatsApp à chaque sortie d’une nouvelle fonctionnalité