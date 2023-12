WhatsApp : vos conversations seront encore plus secrètes grâce à cette fonctionnalité très attendue

Vous avez peur qu’on surveille vos conversations WhatsApp, malgré la récente possibilité de verrouiller certaines conversations ? L’application de messagerie ne vous abandonne pas et propose désormais de dissimuler ces conversations à l’aide d’un code secret. Voici comment ça fonctionne.

WhatsApp propose un niveau de sécurité à la carte

WhatsApp continue sa lancée et ne s’arrête plus d’ajouter des fonctionnalités relatives à la sécurité sur son application de messagerie instantanée. Jusqu’ici, il était possible de verrouiller des conversations à l’aide d’un mot de passe, d’une empreinte ou même de la reconnaissance faciale, mais celles-ci restaient visibles dans un dossier « conversations verrouillées ». WhatsApp a donc décidé d’aller plus loin en instaurant un code secret qui vous permettra de masquer vos conversations aux yeux de tous.

Vous pouvez même utiliser un emoji dans votre code secret !

Pour créer votre « code secret », comme dit WhatsApp, vous pourrez laisser libre cours à votre imagination puisque les lettres, les chiffres, les caractères spéciaux… et les emojis sont autorisés ! Attention, toutefois, à ne pas vous laisser emporter par un élan d’inspiration, car vous devrez tout de même vous souvenir de ce code secret pour avoir accès à vos discussions.

Ensuite, pour avoir accès à vos conversations secrètes, vous n’aurez plus qu’à taper votre code dans la barre de recherche de WhatsApp : simple, discret, efficace. Que demander de plus ?

WhatsApp, ouvre-toi !

WhatsApp multiplie les fonctionnalités destinées à la sécurité avec un objectif clair : permettre à chacun de personnaliser son propre niveau de sécurité en fonction de ses attentes et ses besoins. Cette dernière fonction en est la preuve, puisque certains l’attendaient avec impatience, tandis que d’autres utilisateurs se contenteront de la fonction de déverrouillage avec un mot de passe ou une empreinte digitale.

Cette politique de la sécurité sur mesure devrait permettre à WhatsApp de se démarquer des autres services de messagerie instantanée qui continuent de se multiplier et de s’enrichir, comme Messenger, Instagram, Snapchat etc. Néanmoins, face à cette concurrence toujours plus rude, la propriété de Meta devra continuer à s’enrichir de nouvelles fonctionnalités et à se réinventer s’il veut se garder une place au soleil.