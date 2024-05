Comment modifier facilement un message envoyé sur WhatsApp ?

WhatsApp vous permet en effet de modifier un message qui serait déjà parti, mais à une seule condition.

Faute d’orthographe ? Oubli d’information ? Ou erreur de contenu ? Les raisons de vouloir modifier un message après l’avoir envoyé peuvent être nombreuses. Et si pour vous, il était impossible de le faire : sachez qu’en réalité, WhatsApp a bel et bien une fonctionnalité permettant de changer le contenu d’un message après son envoi.

Mais pour cela, il faudra être vif.

Changer un message WhatsApp : c’est simple (et rapide)

Pour modifier le contenu d’un message déjà envoyé, il vous suffit de :

Cliquer longuement sur le message concerné,

Sélectionner les 3 points verticaux (en haut à droite),

Cliquer sur « Modifier »,

Changer le contenu que vous souhaitiez modifier,

Valider.

Toutefois, cette fonctionnalité n’est disponible que durant les 15 minutes qui suivent l’envoi initial de votre message : il sera donc crucial de vous rendre compte de votre erreur rapidement.

Cette limite de temps sert notamment à s’assurer que des personnes ne changeront pas d’anciens messages pour changer le sens d’une conversation.

Enfin, une mention « modifié » s’affiche sous les messages qui ont été transformés a posteriori.

Ni vu, ni connu…

WhatsApp : la meilleure application de messagerie ?

Déjà utilisée par plus de 2 milliards de personnes à travers le monde, WhatsApp est indiscutablement la plus populaire, et ce, pour de nombreuses raisons.

Au-delà du cryptage de vos messages et de la sécurisation de vos données, WhatsApp a mis en place d’autres fonctionnalités comme les canaux (très populaires en Amérique de Sud) qui vous permettent de suivre des influenceurs ou des médias. Nous pourrions également mentionner les différentes fonctionnalités boostées à l’IA comme la modification de photo ou les futurs espaces de dialogues, mais ce ne serait qu’une maigre partie des récentes innovations de la messagerie de Meta.

En effet, cela fait maintenant plusieurs mois, que WhatsApp multiplie les nouveautés visuelles et pratiques qui lui permettent aujourd’hui de maintenir confortablement sa place de leader sur le marché des applications de messagerie.