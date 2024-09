Retrouvez facilement les messages supprimés sur WhatsApp grâce à cette astuce

Si vous possédez un smartphone Android, il existe un moyen de récupérer des messages pourtant supprimés par leur auteur.

Vous est-il déjà arrivé de voir une notification d’un message et lorsque vous ouvrez l’application : il ne s’y trouve pas. L’auteur a probablement regretté ses propos et les a supprimés… Mais si vous désirez vraiment savoir ce que la personne a dit, il existe une astuce sur Android pour en lire une partie, et ce, sur toutes les applications, de WhatsApp à Facebook en passant par Instagram.

Une astuce toute simple sur Android

Si vous possédez un smartphone Android, il suffit de

Vous rendre dans les paramètres et d’accéder à l’onglet « Notifications ».

De choisir « paramètres avancés »,

De cliquer sur « historique des navigations »,

Et de l’activer.

Messages floutés pour des raisons évidentes de « vie privée »

Comme vous pouvez le voir, cette option vous permet de retrouver l’historique des notifications (même celles de messages supprimés). Vous aurez ainsi accès à la prévisualisation du message, ce qui vous permettra de lire son contenu s’il n’y a pas trop de texte.

Ne cliquez pas sur la notification : ce qui vous fera entrer dans l’application et ne vous permettra alors pas de lire le message supprimé.

Une fonctionnalité incomplète ?

On pourra regretter que l’entièreté du message ne puisse pas être visible et que l’application ne conserve pas les notifications au-delà de 24h.

Mais il convient de rappeler que :

La conservation de ces informations prend de la place sur votre stockage interne .

. Lorsqu’une personne supprime un message : c’est souvent pour une bonne raison. Lire un contenu supprimé pourrait poser plus de tort que de bien… Ne dit-on pas que la curiosité est un vilain défaut ?