WhatsApp lancera prochainement les messages à lecture unique

Depuis plus d’un an, les messages éphémères sont disponibles sur le réseau social WhatsApp. Toutefois, le service de messagerie instantanée souhaite aller plus loin encore en proposant des messages à lecture unique. Dans les prochaines semaines, vous pourrez envoyer un message lisible une seule fois avant de disparaître. De quoi avouer vos petits secrets sans être dérangé.

Une fonctionnalité taillée sur mesure pour ne plus ébruiter ses secrets

Selon les informations de WabetaInfo, WhatsApp serait en train de développer une fonctionnalité permettant d’envoyer des messages textuels en lecture unique. C’est en remarquant que le bouton situé à droite de la barre de texte pour envoyer les messages était accompagné d’un cadenas dans la bêta 2.22.25.20 développée pour Android que le média spécialisé a compris que cette nouveauté devrait bientôt arriver sur l’application.

Une fois ce mode activé, vous pourrez envoyer un message qui ne pourra être lu qu’une seule fois. À partir du moment où votre destinataire ouvrira votre message et en lira son contenu, celui-ci s’effacera dans la minute et il ne lui sera plus possible de le relire. Dans le cas où votre destinataire souhaiterait à nouveau lire votre message, une notification très explicite apparaîtra sur son smartphone. Elle lui indiquera que le message est expiré et qu’il faut vous demander de lui envoyer une seconde fois. Bien entendu, rien ne vous obligera à contenter sa demande.

Dès que vous aurez lu un message éphémère à lecture unique, celui-ci disparaîtra en un instant.

WhatsApp se concentre depuis plusieurs mois sur les messages éphémères

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous aurez la possibilité d’envoyer vos messages les plus douteux ou inavouables sans qu’ils ne puissent être partagés à d’autres personnes. Si cela constitue une nouveauté pour les messages textuels, il n’en est rien pour les images, photos et vidéos. Depuis août 2021, les développeurs de WhatsApp avaient d’ores et déjà travaillé sur la possibilité d’envoyer des messages incluant une photo ou une vidéo à visionnage unique. Lorsque le mode est activé, il n’est pas possible de partager, ni d’enregistrer, ni même de faire une capture d’écran de ces documents. Pour les messages, cela devrait être sensiblement la même chose.

À la fin de l’année 2021, WhatsApp proposait également une fonctionnalité permettant d’envoyer des messages éphémères pouvant être relus. Il vous est alors possible de configurer vos conversations individuelles ou en groupe afin que tous les messages envoyés soient supprimés au bout d’un certain temps compris entre 24 heures et 90 jours. Néanmoins, toute personne présente sur la discussion a la possibilité de partager, de copier ou de capturer ces messages jusqu’à ce qu’ils soient supprimés. Le service de messagerie offre également la possibilité d’écouter ses messages vocaux avant envoi, ce qui évite de délivrer un message incomplet ou erroné à son destinataire et de le réenregistrer si besoin.

Il faut avouer que l’arrivée de ces fonctionnalités sur WhatsApp était attendue. En effet, ses concurrents Snapchat et Messenger les possèdent depuis maintenant plusieurs années et les utilisateurs de l’application au logo vert ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas en bénéficier à leur tour. À l’heure actuelle, la fonctionnalité pour l’envoi de message en lecture unique est encore en développement. L’apparence du bouton d’envoi, le fonctionnement général de ce mode, les messages notifiant que le message est expiré, etc. ne sont pas encore définitifs et peuvent être sujets à modification. Aucune date de sortie n’a été confirmée par WhatsApp, ce qui signifie qu’il vous faudra patienter encore un peu avant d’envoyer des cachotteries à vos amis.