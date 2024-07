Un an après Apple, WhatsApp ajoute (enfin) cette fonctionnalité essentielle sur Android

Les fonctionnalités WhatsApp ne sortent pas toujours en même temps sur iOS que sur Android et c’est le cas pour celle-ci qui est pourtant essentielle à tous ceux qui reçoivent des messages vocaux.

Les vocaux sont devenus un moyen très pratique de s’envoyer des messages ! Plus d’émotions, meilleures retranscriptions du ton et plus naturels que les écrits, ces messages se sont progressivement fait une place de choix dans les usages.

Cependant, il n’est pas toujours possible de les écouter n’importe où et l’on regrette alors de ne pas avoir reçu un message traditionnel. Alors pour toutes celles et ceux qui connaissent ce problème, WhatsApp avait ajouté une fonctionnalité très pratique sur iOS qui devrait bientôt arriver sur Android.

La retranscription des messages vocaux sur WhatsApp

Comme l’explique WABetainfo sur son blog, la messagerie de Meta serait en train de tester la fonctionnalité (en version Android) chez certains bêta-testeurs.

Le principe est simple, vous téléchargez le message et l’application vous permet de le transcrire (c’est-à-dire de convertir l’audio en texte). Cela implique donc que WhatsApp consomme un peu plus de données que pour la simple lecture du message…

Petit point faible pour le moment, le français ne fait pas encore partie des langues disponibles pour la transcription : il n’y a que l’anglais, le portugais (Brésil), l’espagnol, le russe et l’hindi. Mais il ne fait aucun doute que WhatsApp complètera sa liste de langues juste avant la sortie définitive de la fonctionnalité

© WABetainfo

WhatsApp : une application qui s’améliore enfin sur des points cruciaux

Ces deux dernières semaines, WhatsApp a progressé rapidement sur des points essentiels à toute bonne application de messagerie.

En effet, elle a (enfin) pensé à ajouter un pavé numérique pour permettre d’appeler ou d’envoyer des messages à une personne sans avoir à l’enregistrer au préalable et pourra bientôt traduire les appels en direct pour parler avec un interlocuteur étranger dont on ne partagerait pas la même langue.

Si la dernière peut sembler plus novatrice, les deux premières (transcription des vocaux et pavé numérique) étaient des fonctionnalités essentielles que WhatsApp a mis du temps à ajouter et qui pouvaient freiner (légèrement) son utilisation.