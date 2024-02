Pourquoi WhatsApp pourrait devenir la seule messagerie pour toutes vos applications ?

Grâce au règlement européen, WhatsApp va ouvrir son service à d’autres services de messagerie et vous permettre de communiquer avec sans pour autant devoir les télécharger.

Tout le monde est sur WhatsApp… « Tout le monde » ? Non, certains utilisateurs résistent encore et toujours à l’application de messagerie la plus populaire du monde. Vous avez probablement tous cet ami qui ne veut pas télécharger l’application de Meta et utilise un service alternatif comme Signal ou Telegram.

Il faut alors télécharger une application exprès pour communiquer avec cette personne : une installation simple, mais qui devient pesante à la longue… C’est pourquoi l’Union Européenne s’est emparée du sujet et a contraint les géants du numérique à une plus grande interopérabilité. Derrière ce nom barbare se cache en réalité une option très appréciable : on vous explique tout.

WhatsApp : une application pour les gouverner toutes

Avant toutes choses, précisons qu’il ne sera pas obligatoire d’accepter quoique ce soit et que vous pourrez conserver votre version de WhatsApp sans la modification. Mais, si vous acceptez le « Third Party Chats », l’application ouvrira alors un nouvel onglet avec un accès aux autres services de messageries.

Pour les utilisateurs, il s’agit ici d’un véritable avantage, car cela signifie que vous pourrez communiquer avec n’importe qui dans votre entourage depuis WhatsApp, sans avoir à vous soucier de quelle application est utilisée de l’autre côté.

Des réserves majeures pour les concurrents

Selon Wired, pour l’instant, aucune autre application n’aurait communiqué son désir d’intégrer cette nouvelle fonctionnalité (Telegram, Signal, iMessage, Snapchat, etc.). En dehors des problèmes de cryptage avancés par certains, le déséquilibre du marché est le point qui semble effrayer bon nombre de concurrents :

« Cette évolution vers l’interopérabilité va, d’une part, ouvrir le marché, mais aussi peut-être le fermer dans le sens où les plus grands acteurs auront désormais un plus grand pouvoir de décision » Carmela Troncoso, professeur à l’École Polytechnique de Lausanne pour Wired

En effet, si WhatsApp centralise les accès à toutes les autres applications, il existe une probabilité que son nombre d’utilisateurs grandissent et que l’application gagne de fait un moyen de pression sur les plus petites applications.

Pour plus de réponses, il faudra attendre le 6 mars 2024 : date d’entrée en vigueur du Digital Market Acts (DMA, le texte européen qui tente de réguler les marchés du numérique).