WhatsApp : libérez de l’espace de stockage facilement sur l’application

Malgré ses nombreuses qualités, l’application de messagerie WhatsApp reste très gourmande en stockage. À moins de changer certains réglages.

Ce n’est certainement pas un hasard que WhatsApp soit aujourd’hui encore l’une des applis mobiles de messagerie instantanées les plus populaires, et de loin. Il faut dire qu’au fil des années, elle a su évoluer et s’adapter aux nouvelles attentes des consommateurs sans se dénaturer pour autant. À l’inverse d’un certain Skype qui a quasiment disparu des radars depuis quelque temps…

Néanmoins, l’application WhatsApp n’est pas dénuée de défauts pour autant. Et s’il y en a bien un qui peut frustrer bon nombre d’utilisateurs, c’est la place qu’elle prend sur le smartphone. Mais avant de désinstaller l’appli pour gagner quelques gigaoctets, sachez qu’il est possible de libérer du stockage rien qu’en modifiant quelques paramètres de base. C’est cadeau, et on vous explique comment faire.

Vous voilà face à un choix cornélien

Activez la suppression automatique des messages

Pour partir sur de bonnes bases, on vous conseille d’activer la fonctionnalité de suppression des messages une fois l’appli fermée. En plus de délester votre smartphone de conversations privées parfois volumineuses, c’est également une couche de protection supplémentaire en cas de piratage : eh oui, personne n’aimerait laisser des messages sensibles à la vue de potentiels hackers.

Si vous comptez l’activer, il vous suffira de suivre les étapes suivantes :

Rendez-vous tout d’abord dans le menu Gérer le stockage . Vous pourrez y accéder via les Paramètres / Utilisation données et stockage (Android) ou Vous / Stockage et données (iOS).

. Vous pourrez y accéder via les (Android) ou (iOS). Appuyez ensuite sur Activer les messages éphémères , puis Délai avant disparition pour définir un laps de temps par défaut avant la suppression définitive de vos messages.

, puis pour définir un laps de temps par défaut avant la suppression définitive de vos messages. Et pour n’appliquer cette option que sur certaines conversations, sélectionnez Appliquer un délai avant disparition aux discussions. Vous pourrez ensuite choisir celles sur lesquelles vous souhaitez activer la suppression automatique des messages.

Une fois l’opération terminée, vos conversations disparaîtront entièrement dans le délai indiqué, tout comme cette nouvelle fonctionnalité de notes vocales éphémères. À vos risques et périls, d’ailleurs : gare à ne pas perdre des messages importants par mégarde.

Désactivez les téléchargements automatiques

Pour gagner du stockage facilement et durablement via les paramètres WhatsApp, on vous recommande également de désactiver la sauvegarde automatique des médias. En effet, il s’agit d’une option déjà activée dans la version de base qui va enregistrer toutes les photos, vidéos et GIF que vous recevez. Et croyez-en notre expérience, ces médias peuvent vite s’accumuler dans votre galerie lorsque vous participez à des discussions de groupe.

Premiers réflexes à avoir lorsque vous ouvrez WhatsApp :

Appuyez sur Vous (iOS) ou Paramètres (Android) en haut à droite du menu.

(iOS) ou (Android) en haut à droite du menu. Rendez-vous ensuite dans Stockage et données (iOS) ou Utilisation données et stockage (Android), puis sélectionnez Téléchargement automatique des médias .

(iOS) ou (Android), puis sélectionnez . Il ne vous restera plus qu’à cocher Jamais pour tous les médias (iOS) ou décocher toutes les catégories (données mobiles, Wi-Fi et itinérance) sur Android.

Et en plus de vous faire gagner du stockage, cette astuce vous permettra aussi d’économiser des données mobiles lorsque vous n’êtes pas connectés en Wi-Fi. Il serait donc bien dommage de s’en priver.

Un vrai jeu d’enfant

Supprimez les fichiers téléchargés par WhatsApp

Une fois que vous aurez fait le tri dans les paramètres précédents, vous n’aurez plus qu’à supprimer les médias sauvegardés sur WhatsApp. Pour ce faire, il existe plusieurs méthodes mais le plus simple reste de les gérer directement via le gestionnaire multimédia de l’application.

Pour cela, vous devrez suivre 5 étapes :

Allez tout d’abord dans les Paramètres (Android) / Vous (iOS), puis dans Utilisation données et stockage (Android) / Stockage et données (iOS) et Gérer le stockage .

(Android) / (iOS), puis dans (Android) / (iOS) et . Ouvrez ensuite la section Passer en revue et supprimer des éléments , puis supprimez les photos et vidéos de votre choix.

, puis supprimez les photos et vidéos de votre choix. Revenez dans le menu Gérer le stockage .

. Rendez-vous dans la section Discussions : vos conversations seront rangées selon le stockage qu’elles occupent sur votre smartphone, dans l’ordre décroissant.

: vos conversations seront rangées selon le stockage qu’elles occupent sur votre smartphone, dans l’ordre décroissant. Lorsque vous appuyez sur une discussion, vous pourrez alors visualiser et supprimer les médias qui prennent le plus d’espace.

Quand on découvre le nombre de memes improbables qui se sont glissés dans la galerie

Voilà donc qui devrait libérer quelques précieux mégaoctets sur votre téléphone. Une aubaine pour les propriétaires d’anciens modèles qui doivent composer avec un faible espace de stockage (force à vous).