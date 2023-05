WhatsApp : ces 3 nouvelles fonctionnalités tant attendues débarquent enfin pour les utilisateurs

WhatsApp vient d’officialiser la possibilité de se connecter à un même compte depuis plusieurs téléphones, une fonctionnalité attendue depuis longtemps par les utilisateurs de l’application de messagerie.

Deux milliards. C’est le nombre d’utilisateurs qui échangent via WhatsApp tous les jours. Fort de ce succès, le célèbre service de messagerie continue d’innover pour proposer une expérience toujours plus agréable et sécurisée. On fait le point sur les trois dernières nouveautés de l’application qui pourraient bien vous faciliter la vie au quotidien.

Un compte pour plusieurs smartphones

C’est sans doute l’une des fonctionnalités qui étaient les plus attendues sur WhatsApp : la possibilité de se connecter avec le même compte depuis plusieurs téléphones en simultané. Après presque deux ans de test, les équipes de WhatsApp ont ainsi réussi à mettre en place cette fonction sans faire baisser le niveau de confidentialité. Ainsi, les conversations restent chiffrées, et tous les appareils sont automatiquement déconnectés si l’appareil principal reste inactif pendant une trop longue période.

La fonction se limite à 4 smartphones et est également disponible sur WhatsApp Business. Si vous n’avez pas encore accès à la fonction, il faudra se montrer patient car le déploiement de la fonctionnalité est en cours et pourrait s’étaler sur plusieurs semaines.

Cette fonctionnalité permettra notamment aux salariés d’une entreprise de répondre aux clients via le même compte WhatsApp

Sur le même sujet : Comment enregistrer un appel WhatsApp sur iPhone et Android ?

Des messages éphémères, pas si éphémères que ça

En 2020, WhatsApp introduisait les messages éphémères, ces messages qui sont automatiquement supprimés au bout d’un certain temps pour gagner en confidentialité. Désormais, il sera possible de les sauvegarder, mais à une condition : il vous faudra l’accord de l’auteur.

En d’autres termes, si vous souhaitez sauvegarder un message, vous devez simplement faire un appui long sur celui-ci, puis cliquer sur le signet, en haut de l’application. L’auteur du message sera ainsi notifié de votre demande, et pourra choisir d’accepter ou de refuser que vous enregistriez son message.

Tout comme la connexion sur plusieurs téléphones, cette fonctionnalité est en cours de déploiement et devrait arriver sur tous les téléphones dans les prochaines semaines.

Confidentialité renforcée pour les conversations

Pour finir, WhatsApp va proposer une nouvelle manière de sécuriser les conversations de votre choix en y ajoutant un verrouillage. Ainsi, il sera nécessaire d’entrer un code PIN ou utiliser le lecteur biométrique pour accéder à telle ou telle conversation. Cette fonctionnalité, pas encore déployée, n’est accessible qu’en version bêta. Elle devrait néanmoins arriver sur nos smartphones dès qu’elle sera stable.