MAJ WhatsApp : l’application copie Discord avec cette nouvelle fonctionnalité pour les vocaux

L’application WhatsApp continue sa mue en dévoilant une nouvelle fonctionnalité, jusqu’ici seulement accessible pour les utilisateurs de la version bêta : les chats vocaux. Cette nouvelle arrivée est censée faciliter les conversations vocales dans les groupes disposant de nombreux membres.

Qui va réussir à freiner les développeurs de WhatsApp ? Depuis quelques mois, les nouvelles fonctions et les améliorations s’enchaînent du côté de l’incontournable messagerie instantanée. Après la fin des mots de passe, les appels vocaux améliorés, ou encore la possibilité d’épingler un message en haut de conversation, on peut dire que l’actualité autour de WhatsApp est plus que chargée.

À quoi ressemblent les nouveaux vocaux de WhatsApp ?

Cette fois-ci, c’est une toute nouvelle fonctionnalité inspirée de Discord qui devrait voir le jour : l’apparition de discussions vocales pour les groupes. Cette fonction est destinée à remplacer les appels vocaux mal adaptés aux groupes composés d’un grand nombre d’utilisateurs.

Ces discussions vocales, ou chats vocaux, permettent de créer un espace de discussion orale sans déranger tous les membres du groupe avec une sonnerie. Concrètement, lorsque quelqu’un lance un chat vocal, les membres du groupe reçoivent une simple notification, et une bulle apparaît en haut de la conversation, indiquant qu’un chat est en cours. De cette manière, les messages écrits sont encore accessibles, et le chat peut être rejoint à tout moment, et librement.

Testée par les utilisateurs de la version bêta depuis quelques mois, la fonctionnalité pourrait bientôt devenir disponible pour tous. Attention, il faut néanmoins remplir certaines conditions pour y accéder, à savoir :

Le groupe doit comprendre entre 33 et 128 personnes,

Vous ne pouvez y accéder que depuis votre appareil principal.

La notification à la place d’une sonnerie d’appel, c’est un grand oui pour notre sommeil !

Comme toujours avec l’application WhatsApp, l’utilisation de cette nouvelle fonctionnalité est plutôt intuitive. Vous devez, en effet, vous rendre dans la conversation, puis appuyer sur l’icône en haut à droite illustrant une conversation vocale. Une fois que c’est fait, vous n’avez plus qu’à cliquer sur « Démarrer une discussion vocale ». Le tour est joué !

Rien de plus simple que démarrer une conversation vocale

WhatsApp se veut toujours aussi sécurisé

Malgré des efforts sur la praticité et la facilité d’utilisation de son application, WhatsApp n’en oublie pas la sécurité, son cheval de bataille. Ainsi, les chats vocaux seront, comme le reste des conversations, chiffrés de bout en bout.

Ce n’est pas tout : il a été annoncé qu’il serait désormais possible de masquer son adresse IP, empêchant ainsi vos correspondants d’obtenir des informations sur vous comme votre localisation approximative ou même votre fournisseur d’accès. Ces éléments peuvent parfois suffire pour qu’une personne mal intentionnée puisse établir votre profil.