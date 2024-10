WhatsApp annonce enfin cette fonctionnalité dédiée aux appels vidéo

Avec cette nouvelle fonctionnalité, les développeurs de WhatsApp viennent de résoudre l’une des plus grosses lacunes de l’application de messagerie.

Abonné aux mises à jour régulières, WhatsApp dévoile cette fois-ci une mise à jour majeure qui promet de littéralement révolutionner les appels vidéos. Comment ? L’application de messagerie vient tout simplement de dévoiler une nouvelle fonctionnalité qui devrait permettre d’agrémenter les appels vidéos grâce à une sélection de filtres et d’arrières plans.

Filtres et arrière plan, tout ce qu’il faut pour rendre les appels vidéos plus chaleureux

Avec 10 filtres et autant d’arrière-plans, cette nouvelle fonctionnalité vous permet de rendre vos appels vidéos plus divertissants et ludiques. Effet vintage, couleurs vives, ou autre décor féérique, il y en a pour tous les goûts. Côté arrière-plan, les ambiances proposées permettent de créer des espaces virtuels comme un salon, un café ou même une plage.

Ces options vont ainsi permettre d’apporter de la légèreté lors des appels vidéo, qu’il s’agisse d’une discussion en famille ou même d’un échange professionnel.

On parie que vous allez passer des appels vidéos juste pour tester cette nouvelle fonctionnalité !

Des arrières plans très pratiques pour protéger sa vie privée

Mais ce n’est pas tout. Cette nouvelle fonctionnalité se révèle très pratique à qui veut protéger son intimité. Avec cette fonction arrière-plan, il est ainsi possible de masquer son environnement réel, que l’on soit chez soi ou dans un lieu public.

Lors des appels professionnels en particulier, cette fonctionnalité permettra ainsi de maintenir un cadre professionnel en toutes circonstances en choisissant, par exemple, l’arrière-plan « bureau ».

Enfin, en fonction du cadre dans lequel vous vous trouverez, WhatsApp proposera également des options de retouches de l’image et d’optimisation de la luminosité. Ces deux outils permettront de maintenir la qualité de l’appel vidéo, peu importe les conditions dans lesquelles vous vous trouverez.

En cours de déploiement, cette nouvelle fonctionnalité devrait être disponible auprès de tous dans les semaines à venir. Encore un peu de patience !