WhatsApp : ces 3 nouvelles fonctionnalités dopées à l’IA qui devraient plaire aux accros de l’app

Meta l’a annoncé sur le blog officiel de WhatsApp : l’application de messagerie intègrera prochainement trois nouvelles fonctionnalités qui s’appuieront sur l’intelligence artificielle. Mais à quoi serviront-elles vraiment ?

Intelligence artificielle par-ci, IA par là : toutes les grandes sociétés de la tech semblent s’être lancées dans l’intelligence artificielle depuis que ChatGPT a remis les chatbots au centre de l’attention. Et si certains sont particulièrement utiles comme Google Bard ou ChatGPT, d’autres utilisations de l’IA nous laissent un peu plus perplexes (comme celle de Snapchat par exemple…).

Alors dans quel camp se trouvent les nouvelles fonctionnalités de WhatsApp ? Focus.

Concrètement, l’application de messagerie de Meta se servira de l’IA pour 3 raisons :

Créer des stickers personnalisés : vous pourrez décrire le sticker que vous voulez créer et l’IA s’occupera de le façonner.

: vous pourrez décrire le sticker que vous voulez créer et l’IA s’occupera de le façonner. Générer des images photos réalistes : de la même manière qu’un Midjourney, vous pourrez créer des images à l’aide d’un texte.

: de la même manière qu’un Midjourney, vous pourrez créer des images à l’aide d’un texte. Discuter avec un chatbot pour obtenir des informations : il s’agit donc d’une sorte de ChatGPT sauf que Meta ajoute des personnalités à son intelligence artificielle parmi lesquelles on peut retrouver Chris Paul (joueur de basketball), MrBeast (YouTubeur), Kendall Jenner (Star de téléréalité) et bien d’autres.

On a hâte de pouvoir demander à CP3 : « pourquoi il n’a encore jamais gagné de titre NBA ? »

Retrouvez aussi : WhatsApp se transforme en Instagram avec cette nouvelle fonctionnalité idéale pour suivre les stars

Une intelligence artificielle a l’utilité qui l’est tout autant ?

Comme vous pouvez le constater, les fonctionnalités de WhatsApp copient toutes celles qui ont du succès ailleurs. En somme, WhatsApp fait une sorte de mix entre ChatGPT et Midjourney en espérant ratisser le plus large possible et attirer de nouveaux utilisateurs.

Seulement, on ne pourra vraiment statuer sur la qualité et l’utilité de son intelligence artificielle qu’une fois les fonctionnalités sorties. Pour le moment, il parait difficile d’imaginer des internautes réellement utiliser ces fonctionnalités au quotidien : à moins d’être un fan absolu de l’application et de vouloir absolument créer des stickers personnalisés (pas de jugement ici).

On se souvient par exemple du chatbot de Snapchat qui avait initialement fait la une des médias à cause son incompétence et qui aujourd’hui n’est quasiment plus utilisé par qui que ce soit : parce qu’en réalité, à quoi bon parler avec une IA sur une application de messagerie ?