WhatsApp : une nouvelle fonctionnalité va révolutionner l’écoute des messages vocaux

C’est un grand jour ! WhatsApp vient d’annoncer une fonction qui pourrait changer notre quotidien à tous et nous éviter bien des désagréments. Cette fonctionnalité, qui se nomme transcription, vous permettra de connaître le contenu de vos messages vocaux sans avoir à les écouter.

Sommaire Une fonctionnalité attendue depuis longtemps

Qui n’a jamais pesté parce que l’un de vos amis vous envoie un message vocal alors que vous êtes dans le métro, ou en plein milieu d’un repas de famille ? Désormais, ce problème devrait être résolu, du moins si vous recevez le fameux message sur WhatsApp. Le service de messagerie instantanée vient, en effet, de dévoiler une fonctionnalité très attendue : la transcription des messages vocaux.

Une fonctionnalité attendue depuis longtemps

Cette fameuse transition permet, lorsqu’elle est activée, de transformer un message vocal en texte, vous permettant ainsi d’en prendre connaissance sans avoir à l’écouter. Pratique, cette fonctionnalité permet ainsi de consulter ses messages à tout moment.

Fidèle à sa politique de confidentialité, WhatsApp est parvenu à faire en sorte que la transcription soit faite directement sur votre appareil. De ce fait, personne n’y a accès, mis à part vous. Même WhatsApp ne peut pas écouter vos messages vocaux ou voir le contenu de leurs transcriptions !

Cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp devrait rendre service à bon nombre d’entre nous !

Le recours à cette fonctionnalité n’est, cependant, pas automatique, il va falloir l’activer. Pour cela, rien de plus simple :

Rendez-vous dans les Paramètres de l’application,

Cliquez sur Discussions,

Sélectionnez Activer dans la rubrique Transcrire les messages vocaux,

Vous pouvez également choisir votre Langue de transcription.

Une fois votre choix fait, WhatsApp aura besoin de télécharger la langue en question, et vous demandera donc de la définir tout de suite ou attendre un réseau Wi-Fi.

Pour utiliser la fonction, vous n’avez plus qu’à appuyer longuement sur le message en question, puis sélectionner Transcrire.

On imagine que vous avez déjà hâte de l’utiliser, néanmoins, il va falloir faire preuve d’un peu de patience, car le déploiement de la fonctionnalité devrait prendre plusieurs semaines. De plus, si la langue française sera bien disponible tout de suite sur iOS, il faudra attendre encore un peu sur Android, qui ne prend en charge que l’anglais, l’espagnol, le portugais et le russe.

Vous allez enfin pouvoir suivre des conversations WhatsApp dans le métro !