WhatsApp : l’app ne fonctionnera plus sur ces smartphones d’ici quelques jours

WhatsApp va bientôt abandonner certains smartphones sur le bord de la route et ne plus fonctionner sous certains systèmes d’exploitations : on vous dit ici si votre smartphone est concerné.

À partir du 1ᵉʳ septembre, certains utilisateurs de WhatsApp risque d’avoir une mauvaise surprise et ne plus pouvoir accéder à leur messagerie préférée. En effet, l’application aux 2 milliards d’utilisateurs dans le monde ne sera plus compatible avec les systèmes d’exploitation antérieurs à Android 4.0.1 et iOS 12. Ça ne vous parle pas ? On vous a dressé une liste des principaux smartphones concernés.

Quels smartphones n’auront plus WhatsApp ?

Les principaux smartphones à ne plus supporter WhatsApp à partir du 1ᵉʳ septembre sont :

ANDROID iOS Samsung Galaxy S3 Mini iPhone SE (2016) Samsung Galaxy Trend Lite et II iPhone 6S Sony Xperia M iPhone 6S Plus Lenovo A820 Huawei Ascend G74, Dz et Mate Wiko Cink Five et Darknight ZTE Grand S Flex, Grand X Quad et V956 LG Enact

WhatsApp ne prend donc plus en charge le système d’exploitation Android âgé de 12 ans et celui d’Apple qui en a seulement 5… (Qui a dit obsolescence programmée ?) On pourrait même ajouter à cette liste des marques moins réputées pour leurs téléphones comme :

Archos 53 Platium,

Caterpillar Cat B15,

Faea F1,

HTC Desire 500,

THL W8,

UMI X2,

La gamme LG de l’Optimus L7 II Dual au F3.

Au total, ce sont pas moins de 37 appareils qui seront privés de la messagerie verte dirigée par Meta. Un véritable coup dur pour celles et ceux qui ne changent pas fréquemment d’appareil et continuaient de rentabiliser leur vieux smartphone.