WhatsApp protège enfin votre profil des captures d’écran malveillantes

WhatsApp a décidé de renforcer la sécurité de ses utilisateurs et de mettre un terme à certaines captures d’écrans dans l’une de ses prochaines mise à jour.

Il y a 5 ans, WhatsApp enlevait la possibilité de télécharger une photo de profil et de l’enregistrer dans sa galerie. Aujourd’hui, la messagerie de Meta fait un pas de plus vers la protection de ses utilisateurs et bloquent complètement les captures d’écran de ces mêmes photos de profil.

Comment ? Pourquoi ? On vous explique tout ici.

Le blocage des photos profil : simple et efficace

Comme toujours, l’information nous vient du très bien informé WABetainfo, qui explique que dans la mise à jour 2.24.4.25, WhatsApp supprimera la possibilité de faire des captures d’écran des photos de profil.

Un simple blocage comme il y en a déjà sur les applications de streaming (Netflix, Prime Video ou Disney+) et qui vous empêche de sauvegarder des images de vos films et séries préférés.

Exemple de notification lorsqu’une capture est tentée

Pourquoi bloquer spécifiquement ses captures d’écran ?

Avec cette nouvelle interdiction, l’objectif de WhatsApp est simple : renforcer la sécurité de ses utilisateurs.

En effet, il s’agit là de la seule photo dont vous ne maitrisez pas pleinement la destination… Même s’il existe un moyen de restriction et de limiter l’accès à « tout le monde », « vos contacts » ou « personne », cette option reste tout de même très limitée.

Retrouvez sa photo de profil WhatsApp sur un autre compte peut être inquiétant…

Par exemple, vous pourriez ne pas vouloir que certaines personnes dans vos contacts puissent capturer votre photo de profil. Que ce soit par peur d’une arnaque, d’un vol d’identité ou d’un stockage indésiré sur le smartphone d’une personne : cette nouvelle fonctionnalité permet d’être sûr qu’une image illustrant votre profil ne sera pas utilisée à des fins néfastes.