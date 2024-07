Pourquoi l’Europe veut espionner vos photos WhatsApp ?

WhatsApp, comme beaucoup d’autres services de messagerie, subit (ou se voit imposer) des nouvelles contraintes par l’Union européenne et l’une d’entre elles consiste à espionner vos photos.

Vous envoyez fréquemment des photos ou des liens à vos proches et pensez que vous (et les membres de votre groupe) êtes les seuls à les voir ? Cela pourrait bientôt changer !

En effet, l’Union européenne souhaiterait pouvoir regarder toutes les images et liens envoyés sur les services de messagerie comme WhatsApp ou Signal : pourquoi ?

La lutte contre la pédocriminalité sur WhatsApp ?

Selon Télérama, l’Union européenne devait adopter un texte « établissant des règles pour prévenir et combattre les abus sexuels concernant les enfants » ce jeudi 11 juillet 2024.

Ce texte consistait à installer une sorte de « porte dérobée » dans le code de l’application qui permettrait à l’UE d’analyser toutes les photos et liens externes sur WhatsApp (Signal ou autres). Le but affiché était de démanteler des réseaux de pédocriminels qui utilisent ce genre d’application pour échanger des profils et organiser leurs méfaits, mais malheureusement pour l’UE, ce vote n’aura finalement pas lieu…

En effet, il ne vous aura pas échappé qu’une telle mesure pourrait être interprété comme une violation de la vie privée de tous les utilisateurs d’applications de messagerie et que si bonnes soient les intentions de l’Union européenne sur ce dossier, les dérives potentielles d’une telle autorisation pourraient être désastreuses.

Des débats loin d’être récents

Concernant ce dossier, la discussion est ouverte depuis 2022. Cela fait donc déjà 2 ans que l’UE cherche un moyen de faire plier WhatsApp sans succès. Mais l’Europe n’est pas la seule à avoir tenté d’accéder aux données des utilisateurs.

En effet, en octobre 2023, Gérald Darmanin (ministre de l’Intérieur) évoquait sur BFMTV son envie de créer une porte dérobée sur WhatsApp afin de trouver des groupes terroristes :

« Si nous étions capables de dire à WhatsApp, à Signal, à Telegram ‘donnez-nous la conversation de cette personne parce qu’elle présente une menace’, nous gagnerions énormément de temps » Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur

Que ce soit la France ou l’UE : les voies de WhatsApp sont impénétrables

Le ministre de l’Intérieur concluait alors en expliquant qu’aucun État n’avait réussi à faire plier les géants du web sur ce point et forcé de constater que l’Union européenne non plus.